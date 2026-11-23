Legisladores y gobierno coordinan estrategias para resolver la crisis del sector salud mediante modernización del Invima, transparencia en la UPC y gestión de EPS.

El gobierno colombiano continúa gestionando la grave crisis hereda en el sector salud mientras el Congreso de la República presenta propuestas de ley diseñadas para sanear financieramente el sistema y garantizar la prestación efectiva de servicios a la ciudadanía. El Ministerio de Salud adelantó un plan de choque que ya priorizó a más de un millón de pacientes críticos para acelerar sus citas médicas y el acceso a medicamentos esenciales.

Paralelamente, en la sede legislativa se están consolidando diversos proyectos de ley que buscan fortalecer la estructura del sistema y blindar puntos claves para su financiamiento, como la definición precisa de la unidad de pago por capitación. Este mecanismo determina la plata que el Estado transfiere a las entidades promotoras de salud por cada afiliado para su atención, un recurso vital que actualmente se encuentra en el centro del debate público.

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Modernización del Invima y agilidad sanitaria

La senadora Claudia Margarita Zuleta, miembro del Centro Democrático, detalló algunas de estas propuestas, incluidas aquellas de su autoría directa, enfocadas en agilizar la llegada de tratamientos al país. El proyecto busca modernizar el Invima para armonizarlo con normas internacionales, reducir los plazos de registros sanitarios que actualmente pueden superar los tres años e incorporar el mecanismo de reliance. Esta herramienta permite homologar estudios y avales, como los de la FDA, acelerando la aprobación de tecnologías innovadoras como tratamientos contra el cáncer.

Actualmente, el tiempo de espera es indefinido y se han visto trámites prolongarse por más de tres años. Durante el período en que se valida una tecnología, los pacientes no pueden recibirla, lo que afecta gravemente su pronóstico. Esta medida beneficia al ciudadano, que accede más rápido a tecnologías locales o extranjeras, y a la industria y gremios, que evitan meses de espera y costos de oportunidad para comercializar sus productos.

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Salud financiera y gestión de las EPS

El sector de las entidades promotoras de salud vive una de sus peores crisis, ya que las deudas pasaron de unos 20 billones a más de 50 billones en toda la cadena. Actualmente hay nueve EPS intervenidas con la mayoría de los afiliados, crecieron las tutelas y quejas, y empeoraron tanto las deudas como la calidad del servicio. El proyecto legislativo, sin ser una reforma estructural completa, busca mejorar el flujo y transparencia de pagos, territorializar y especializar las EPS con topes de afiliados por departamento.

Además, se exige la acreditación de alta calidad y se amplía la vigilancia de la Superintendencia Financiera para vigilar el pago al talento humano. Mejorar el flujo de recursos evita que los prestadores cierren y amplía las redes restringidas. La acreditación de alta calidad mejora los procesos internos y limitamos las intervenciones forzosas administrativas, exigiendo estándares rigurosos y plazos legales para devolver las entidades en mejores condiciones.

Las intervenciones prolongadas han empeorado la situación y perjudicado al usuario, generando una falta de flujo de recursos que ha llevado a cierres o reducciones de servicios. Los legisladores esperan que el Gobierno cumpla el plan de choque de 10 billones propuesto en campaña, avance en 2027 con el Presupuesto General y traslados, y cree mesas técnicas con plazos para sincerar y depurar las cifras entre hospitales, EPS y el ministerio antes de girar recursos.

Defensa del régimen contributivo y UPC técnica

Los legisladores buscan atender cerca de un millón de atenciones atrasadas y el Ministerio reporta cerca del 50 por ciento de cumplimiento. Se espera que se cumpla antes de fin de año, pero es necesario frenar que crezca la bola de nieve de nuevas atenciones pendientes atacando el problema estructural. No se duda de la intención del gobierno, que cuenta con una ministra muy preparada, pero se requiere más rapidez en decisiones como resolver las EPS intervenidas y materializar el régimen de insolvencia.

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La Corte Constitucional ha señalado que el Ministerio ha subestimado la UPC, generando desfinanciación y huecos financieros. El Centro Democrático propone un comité técnico autónomo, similar a la CREG, independiente del poder político y con participación de los actores, que incorpore perfiles epidemiológicos, pacientes de alto costo y diferencias regionales para asegurar suficiencia. El cálculo técnico y transparente evita que el usuario asuma la desfinanciación.

Los planes complementarios, medicina prepagada y pólizas reúnen cerca de cuatro millones de afiliados y unos 17 billones de pesos. Al requerir régimen contributivo y atender allí consultas y exámenes, se alivia la carga financiera del sistema general, se reducen demoras y se descongestionan urgencias. Además, la ley de rescate fiscal que proponía subir el IVA del 5 por ciento al 19 por ciento fue retirada por el ministro de Hacienda, algo que celebramos.

Esta situación se enmarca en un contexto donde la población afiliada pasó de 2 millones en 2019 a 3,7 millones en 2025. La correcta gestión de estos recursos es fundamental para mantener la estabilidad del sistema y garantizar que la población colombiana reciba la atención médica que requiere sin interrupciones ni barreras administrativas injustificadas.