Congreso colombiano regula reventa de boletas con límite del 150%

El representante Diego García radicó el 11 de noviembre de 2026 el proyecto de ley 'Boleta Justa' para frenar la especulación con entradas en Colombia, imponiendo un tope legal de sobreprecio y prohibiendo el uso de bots en la compra de tickets para conciertos y deportes.

El representante a la Cámara Diego García, miembro de la bancada Alianza Verde, radicó oficialmente el miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Congreso de la República el proyecto de ley titulado ' Boleta Justa'. Esta iniciativa legislativa busca establecer un marco regulatorio estricto para la reventa de entradas en espectáculos musicales y eventos deportivos dentro de Colombia, una actividad que ha generado crecientes disputas entre consumidores y proveedores.

Límite del 150% y prohibición de bots

La propuesta central de la normativa impone un techo máximo para los precios en el mercado secundario, prohibiendo que cualquier entrada se comercialice por un valor superior al 150% de su precio original, cifra que incluye todas las comisiones y cargos adicionales. Este porcentaje implica que, en caso de que una boleta tenga un valor base de $200.000, el costo máximo permitido para revenderla sería de exactamente $300.000, limitando así el margen de ganancia especulativa a un 50% sobre el precio inicial. Para lograr estos objetivos, la legislación plantea la prohibición explícita del uso de bots y herramientas automatizadas que permitan adquirir grandes cantidades de inventario en segundos, mecanismo que ha desplazado a los compradores legítimos y ha facilitado el acaparamiento masivo de tickets.

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Restricciones de compra y transparencia

Para evitar que individuos o intermediarios concentren grandes volúmenes de entradas para revenderlas posteriormente, la iniciativa establece que una única persona no puede adquirir más de cinco boletas durante la venta primaria realizada a través de los canales oficiales. Esta restricción cuenta con excepciones para compras colectivas o corporativas, las cuales deberán gestionarse mediante canales especializados que garanticen la trazabilidad completa de las transacciones y la identificación clara del responsable de la adquisición. Además, las plataformas autorizadas para la comercialización estarán obligadas a garantizar una transparencia total sobre la disponibilidad real de los productos, evitando la venta de entradas que el vendedor aún no posee en su poder, práctica conocida como venta anticipada especulativa que suele dejar a los compradores sin acceso al evento.

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Garantías para el consumidor final

El proyecto 'Boleta Justa' introduce mecanismos de protección robustos para los compradores, incluyendo la obligación de identificar públicamente a quien ofrece las entradas para asegurar la responsabilidad en caso de incumplimientos. Se contemplará el uso de códigos QR dinámicos que faciliten la validación segura de los tickets en el ingreso a los recintos, reduciendo significativamente el riesgo de fraudes o entradas duplicadas. Asimismo, se establecerán garantías sólidas para que los consumidores puedan recuperar el dinero total de sus pagos cuando los eventos programados sean cancelados, eliminando la incertidumbre financiera que actualmente asumen los asistentes. Diego García afirmó al presentar la propuesta que el objetivo es ponerle fin a las prácticas mafiosas que afectan el bolsillo de los colombianos y asegurar un mercado justo.

Próximo paso legislativo y vigencia

Es fundamental destacar que estas nuevas restricciones y límites económicos todavía no están vigentes ni aplicables, ya que se trata de una disposición que debe superar rigurosos debates y aprobaciones durante el trámite legislativo en el Congreso de la República. La normativa solo entrará en vigor si el proyecto de ley obtiene la aprobación final de ambas cámaras y es sancionado por el poder ejecutivo, momento en el que se definirá la implementación práctica de los controles sobre las tiqueteras y los intermediarios del mercado secundario.