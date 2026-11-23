El Congreso de Colombia discute la ley de rescate fiscal para el periodo 2026-2030. El proyecto excluye el IVA a la canasta familiar y busca ajustar gastos estatales sin afectar el bolsillo de las familias.

El Congreso de la República de Colombia se reunirá el próximo 23 de noviembre para conocer la propuesta final de la ley de rescate fiscal. Esta instancia legislativa marca un punto crucial en la discusión del Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido oficialmente como la Ley de Rescate Económico. Las autoridades esperan que esta normativa, junto con el resto del bloque económico del Gobierno, sea aprobada antes del 20 de diciembre, fecha límite del primer periodo de la legislatura que dio apertura al cuatrienio 2026-2030 en la Cámara y el Senado.

El Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicará el proyecto en el Congreso, lo que iniciará formalmente el trámite legislativo. La estructura original de la iniciativa ha experimentado transformaciones drásticas debido a las intensas negociaciones entre el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y las bancadas parlamentarias. La mesa directiva de la célula legislativa ha anunciado que la discusión se llevará a cabo con todas las garantías para el oficialismo y la oposición, asegurando un proceso transparente y equilibrado.

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Posición del Partido Conservador

La senadora Liliana Benavides, representante del Partido Conservador, afirmó que la mesa directiva promueve un debate plural que escucha las propuestas del Gobierno nacional y defiende los intereses de los colombianos. Su declaración subraya un compromiso claro con el cuidado del bolsillo de las familias, la protección del empleo y la búsqueda de decisiones responsables que beneficien a la población. Benavides enfatizó que Colombia requiere un Estado más eficiente y no más costoso, una responsabilidad que debe asumir desde los partidos políticos.

Dentro de sus argumentos, la senadora destacó que el ajuste fiscal es necesario, pero debe ser responsable y proteger a las familias, al campo y a los sectores más vulnerables. Valora que el proyecto de ley excluya el impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta familiar, los insumos agrícolas, los alimentos para animales y los seguros de salud. Concluyó que el objetivo final es avanzar hacia un Estado que gaste mejor y entregue resultados tangibles para los ciudadanos.

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Preocupaciones sobre inversión regional

A pesar de los avances, persisten preocupaciones significativas sobre la inversión regional y los recursos que llegan a las gobernaciones. El senador Wilder Escobar advirtió previamente que el proyecto incluye cobros a los licores que podrían poner en riesgo los recursos que las licoreras nacionales transfieren a las gobernaciones. Estos dineros son fundamentales para financiar inversiones sociales en los municipios, como salud, vivienda, educación y alcantarillado.

El Centro Democrático ha sido una de las colectividades que más reparos ha formulado al proyecto inicial. Tras oponerse inicialmente al IVA para la salud y la canasta familiar, el partido manifestó su negativa a respaldar el corte de recursos a las cajas de compensación para trasladarlos a la atención en salud. Sin embargo, celebraron que el Gobierno Nacional haya excluido las pólizas de medicina prepagada del IVA, una decisión que consideran clave para proteger el bolsillo de los colombianos.

Oposición liberal y ajustes de La U

El Partido Liberal se reunió recientemente con el Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, para establecer las líneas rojas en relación con el proyecto. Los representantes del partido expresaron su satisfacción por el corte del IVA del 19% a las prepagadas, pero advirtieron que deben revisar otras alzas que podrían dañar la economía de las clases más necesitadas y la clase media. Este diálogo busca equilibrar las necesidades fiscales con la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Por su parte, la bancada del Partido de La U analizó aspectos del proyecto y subrayó que hay varios puntos pendientes de debate. El representante Víctor Salcedo explicó que el gobierno ha echado para atrás la reducción del impuesto de renta para compensar algunos de los cambios propuestos inicialmente. Esta postura refleja la complejidad de las negociaciones legislativas y la necesidad de encontrar un consenso que no comprometa la estabilidad económica ni los servicios públicos esenciales para la población.