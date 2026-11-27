El Congreso de Colombia realiza audiencia pública para discutir el impuesto al consumo en productos básicos y la reforma tributaria. Conozca los detalles, actores y plazos clave para los colombianos.

La Cámara de Representantes y el Senado de Colombia concentran su atención en el Hotel Crowne Plaza, donde se llevará a cabo este viernes a las 9:00 de la mañana una audiencia pública decisiva. Las comisiones económicas de ambas cámaras del Congreso de la República están en sesión permanente desde la semana anterior para analizar el proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional.

Naturaleza y Alcance de la Audiencia Pública

El evento centraliza el escrutinio sobre la implementación del impuesto al consumo (IVA) al 19 por ciento sobre productos de la canasta básica, que incluye tomates, zanahorias, plátanos, aguacates, mangos, frijoles, azúcar y café. Esta medida fiscal busca ampliar la base tributaria del país, aunque genera debate sobre su impacto en la economía familiar de los ciudadanos.

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La cita también servirá para abordar la exclusión del gravamen sobre los agroinsumos y los planes de medicina prepagada. Asimismo, el Ejecutivo evalúa reducir la tasa del impuesto al 18 por ciento o al 17 por ciento en ciertos sectores, una negociación que define la viabilidad económica de la propuesta.

Posiciones de Gremios y Sociedad Civil

Se espera la presencia activa de representantes de la sociedad civil, así como líderes de gremios empresariales y sindicatos, quienes presentarán sus visiones sobre lo que el país necesita en materia fiscal y tributaria. Estos actores buscan aportar datos y posturas que reflejen la realidad productiva y social antes de la votación final.

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El objetivo inmediato de estas instancias es darle celeridad al trámite de socialización para proceder con las votaciones en las comisiones. La directiva establece que este proceso interno debe culminar a más tardar el 2 de diciembre, marcando un hito temporal estricto para los legisladores.

Ritmo Legislativo y Urgencia del Gobierno

El Presidente Abelardo De La Espriella ha sido mencionado en el contexto de la discusión, aunque el foco recae en la maquinaria legislativa que debe operar sin pausas. La aprobación del texto requiere que se radique la ponencia para el segundo debate, un paso que obliga a esperar un mínimo de 8 días antes de llevar el proyecto a las plenarias.

Si los textos aprobados por el Senado y la Cámara presentan discrepancias, la ley exige convocar una comisión accidental para conciliar el articulado. Solo tras esta armonización, el proyecto someterá a aprobación final de ambas plenarias, cerrando el ciclo legislativo.

Consecuencias Temporales y Plazos Finales

Lo crucial para el Gobierno Nacional es que el proyecto de ley quede aprobado este año, ya que los plazos tienen consecuencias económicas directas. Si el trámite no finaliza en la gestión actual, cualquier tributo impuesto deberá empezar a aplicarse, por ley, desde el año 2028.

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Este retraso de años afectaría la recaudación fiscal y la planificación económica del Estado, por lo que la presión para cerrar la norma es máxima. Los colombianos aguardan los resultados de esta sesión para conocer el rumbo de su consumo y la estabilidad fiscal del país.