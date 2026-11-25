El Congreso colombiano inicia debates críticos sobre la adición presupuestal y las regalías. Con un calendario apretado hasta el 5 de diciembre, se definen recursos para emergencias y pagos a mayores.

El Congreso de la República de Colombia ha iniciado esta semana las discusiones de dos de las iniciativas legislativas económicas más relevantes del Gobierno, marcando un calendario legislativo apretado. La Cámara de Representantes y el Senado concentran sus esfuerzos en votar la adición presupuestal de 2026 y el presupuesto del Sistema General de Regalías para 2027-2028.

Urgencia Financiera y Adición Presupuestal 2026

La Cámara de Representantes comenzó la discusión y votación en segundo debate de la adición presupuestal, un proceso que busca destrabar recursos urgentes para emergencias y programas sociales. El objetivo central de esta iniciativa es garantizar la liquidez inmediata para atender obligaciones pendientes del Estado, especialmente en el marco del cierre de la vigencia fiscal. Esta acción es crítica para el funcionamiento de las finanzas públicas del país en los próximos meses.

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, insistió en la necesidad de que en sesiones simultáneas de Senado y Cámara se apruebe la adición presupuestal por 3,8 billones de pesos. Además, destacó la importancia de los 1,4 billones destinados al traslado de recursos para cubrir déficits específicos y programas sociales prioritarios. La aprobación oportuna es fundamental para que el Gobierno nacional pueda girar estos recursos durante los primeros días de diciembre.

Prioridad en el Programa Colombia Mayor

Dentro de la adición presupuestal, los 1,1 billones de pesos están específicamente destinados al pago de mesadas para 2,8 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor. El ministro Miguel Gómez Martínez subrayó la urgencia de contar con estos recursos para esta población, especialmente durante la temporada navideña, para evitar interrupciones en las transferencias. Este grupo vulnerable espera recibir los fondos de manera inmediata para asegurar su bienestar durante el cierre de año.

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Miguel Gómez Martínez también afirmó que el gobierno de Petro no presupuestó inicialmente ciertos rubros, señalando que ese hueco lo encontraron y van a cubrirlo mediante esta iniciativa. La aprobación del proyecto en el Senado ya avanzó, con la aprobación de tres artículos y la negación de una ponencia alternativa del Pacto. Restan cinco artículos con proposiciones que deben ser discutidos en las sesiones plenarias restantes para completar el proceso legislativo.

Presupuesto Regalías 2027-2028 y Reducción del Fondo

Paralelamente, la plenaria de la Cámara de Representantes se prepara para el segundo debate del Proyecto de Ley 422 de 2026 Cámara y 290 de 2026 Senado. Este proyecto decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028. La iniciativa tiene una fecha límite estricta el 5 de diciembre para recibir el visto bueno definitivo en las plenarias de ambas cámaras, bajo los plazos constitucionales.

El punto central de la discusión radica en la contracción del presupuesto total, que se fija en 27,54 billones de pesos para los próximos dos años. Esta cifra representa una caída del 11 por ciento, equivalente a 3,42 billones menos, en comparación con los 30,96 billones asignados para el bienio 2025-2026. La reducción responde a las proyecciones actualizadas de ingresos por la explotación de recursos naturales no renovables, según explicó el Ministerio de Hacienda.

Vigilancia Fiscal y Continuidad de la Contraloría

Las comisiones económicas conjuntas ya aprobaron en primer debate el proyecto de ley para dar continuidad a la función pública de vigilancia y control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías en el bienio 2027-2028. El proyecto es de autoría del contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, y tiene ponencia en el Senado de Juan Carlos García Gómez, del Partido Conservador.

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La norma propuesta prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2028 la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República creada para el seguimiento de estos recursos. Pese a las negativas de la oposición, el proyecto fue aprobado en las comisiones. Este mecanismo asegura que la fiscalización de los recursos de regalías mantenga su intensidad y cobertura durante el próximo año y medio, garantizando la transparencia en la gestión de estos fondos territoriales.