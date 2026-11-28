El gobierno y la oposición enfrentan una semana crítica en el Congreso de la República sin acuerdos sobre la Ley de Rescate Fiscal. Las reuniones técnicas están programadas para finales de noviembre.

El Congreso de la República se encuentra en medio de una semana legislativa de alta intensidad donde la aprobación de la Ley de Rescate Fiscal ha alcanzado un punto de inflexión crítico. A pesar de que la iniciativa está cerca de ser abordada por los partidos políticos, persisten profundas分歧en el diseño final del proyecto, lo que genera incertidumbre en la Casa de Nariño sobre la viabilidad del plan si este naufraga en el recinto legislativo.

Sin ponencia acordada para primer debate

El presidente de la Comisión Tercera de Cámara, el representante Alfredo Ape Cuello, confirmó oficialmente que no existen acuerdos para presentar la ponencia correspondiente al primer debate de la iniciativa. Según informó Ape Cuello, la Ley de Rescate Económico no cuenta con ninguna consigna formalizada con el gobierno en este momento, limitándose lo avanzado a lo reportado en los medios de comunicación.

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Hasta este punto, la negociación solo ha logrado establecer que no se grabará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta familiar ni a ningún insumo o maquinaria del sector agropecuario. El calendario indica que, después de las audiencias públicas ya realizadas, se tendrán reuniones de trabajo este 28 de noviembre, el lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre, con el objetivo de concertar las conclusiones con el Ministerio de Hacienda.

Propuestas alternativas y rechazo a medidas específicas

La discusión legislativa avanza con tres audiencias públicas ya concluidas, más de 340 proposiciones radicadas y el calendario legislativo presionando directamente al Gobierno nacional. En las Comisiones Económicas Conjuntas se encuentra en su recta final la concertación del borrador, un texto extenso que contiene 105 artículos, aunque el Ejecutivo ha cedido en puntos neurálgicos como el IVA a la canasta básica y a la medicina prepagada.

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El partido Alianza Verde ha anunciado formalmente el radicado de una ponencia alternativa liderada por la representante Catherine Juvinao, ponente de la iniciativa en la Comisión Tercera de la Cámara. Juvinao celebró que el presidente Abelardo Castillo se bajara del IVA a los alimentos, describiéndola como una medida injusta para la clase media que carecía de votos en el Congreso ni apoyo ciudadano.

No obstante, la legisladora explicitó su oposición rotunda a otras medidas propuestas, como el aumento de los aportes en seguridad social por parte de empleados y empleadores, argumentando que esto encarece el empleo y puede disparar la informalidad laboral. Asimismo, rechazó el IVA a la medicina prepagada debido al colapso del sistema de salud y al esfuerzo económico de la ciudadanía, así como los impuestos a los rendimientos de los ahorros en Certificados de Depósito a Término (CDT).

Preocupación por la crisis fiscal y desempleo

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, no ocultó su preocupación por el ambiente político que rodea a la iniciativa entre los legisladores y señaló que una crisis fiscal se traduce directamente en más desempleo para al menos más de un millón de personas. Restrepo advirtió que esta situación conlleva una recesión económica y la falta de recursos suficientes en el presupuesto nacional para los proyectos sociales.

El vicepresidente insistió en la necesidad de la iniciativa para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas y mencionó que en sus conversaciones con distintas bancadas ha encontrado conciencia sobre la dimensión del problema. Definió la necesidad de esa moneda de confianza como un elemento compuesto por dos pilares fundamentales: el ajuste fiscal y el crecimiento económico.

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Restrepo explicó que el ajuste fiscal es indispensable para crecer, y que a su vez el crecimiento es indispensable para el ajuste fiscal, estableciendo una interdependencia vital para la estabilidad macroeconómica del país. Su intervención busca reforzar la urgencia de llegar a acuerdos que salvaguarden los recursos para el bienestar social y la estabilidad laboral.

Cierre de semana con ajustes tácticos en el legislativo

Hasta el cierre de la semana, el balance para el Ministerio de Hacienda se presenta agridulce debido a la falta de consenso final. La ponencia del Gobierno, inicialmente prevista para ser radicada este lunes 30 de noviembre con la apertura del debate el martes 1 de diciembre, sufrió un ajuste táctico de último minuto tras la tercera audiencia pública celebrada este viernes 27 de noviembre en Barranquilla.

Los coordinadores ponentes, junto con las mesas técnicas y políticas, retomaron las conversaciones en dos jornadas intensivas programadas para el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. Este escenario refleja la complejidad de integrar las múltiples proposiciones y las posturas de la oposición, incluyendo el rechazo a eliminar las deducciones por familiares dependientes y la solicitud de bajar la tarifa de renta a las empresas mientras se recauda más a las mega inversiones con un techo impositivo bajo.