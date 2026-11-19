El Congreso de la República convocará una mesa técnica el 2 de diciembre para analizar la crisis por la población de hipopótamos en Colombia, incluyendo la eutanasia de diez animales en el Magdalena Medio.

El Congreso de la República de Colombia ha convocado una mesa técnica para el próximo 2 de diciembre con el objetivo central de evaluar las medidas estratégicas destinadas a controlar la creciente población de hipopótamos en el territorio nacional. Esta reunión institucional tiene como marco principal la reciente decisión anunciada por la Corporación Autónoma Regional del Medio Magdalena, Cornare, de aplicar eutanasia a diez ejemplares identificados como de alto riesgo en la región del Magdalena Medio.

Evaluación de medidas de control poblacional

En esta sesión parlamentaria, la representante Ana Ligia Mora ha citado específicamente al ministro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como a los directivos de Cornare, para exigir rendición de cuentas sobre la gestión actual de la especie invasora. Los participantes en la mesa técnica deberán abordar tres ejes fundamentales de la estrategia estatal: la ejecución inmediata de la eutanasia de los diez animales seleccionados, la viabilidad técnica y logística del traslado de ejemplares vivos hacia colecciones zoológicas internacionales, y el desglose detallado de la estrategia nacional de control planificada hasta el año 2027.

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La representante Mora ha solicitado que cada una de las instituciones convocadas informe exhaustivamente sobre las acciones concretas que han ejecutado desde la adopción formal del plan nacional de manejo. Se espera que las autoridades ambientales detallen los resultados operativos obtenidos hasta la fecha, así como la capacidad financiera e institucional disponible para sostener las intervenciones necesarias. Este escrutinio busca determinar si los recursos económicos asignados y las capacidades técnicas actuales son suficientes para frenar la expansión descontrolada de la especie en los ecosistemas afectados.

Dimensión del problema y riesgos en el Magdalena Medio

Uno de los puntos críticos que se discutirá es la magnitud exacta del problema, basada en las cifras más recientes recopiladas por las autoridades ambientales para determinar la distribución y evolución poblacional. Según los datos disponibles, la población de hipopótamos en el país ya supera los 300 ejemplares, un número que se originó a partir de una pequeña introducción inicial en el finca Hacienda Nápoles y que se ha reproducido sin control durante décadas.

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La región del Magdalena Medio, y en particular los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Wilches, se encuentran en la línea de fuego de esta crisis ecológica y de seguridad. Cornare ha identificado que los hipopótamos han colonizado extensas zonas de ríos y ciénagas, compitiendo con la fauna nativa y alterando la calidad del agua. Esta expansión ha generado una situación de conflicto entre la conservación de la especie y la protección de las comunidades ribereñas, que dependen de estos cuerpos de agua para su subsistencia y transporte.

Eutanasia selectiva y seguridad humana

La decisión de aplicar eutanasia a diez animales específicos responde a una evaluación de riesgo sanitaria y de seguridad pública, no a una acción indiscriminada. Las autoridades de Cornare han explicado que estos diez ejemplares se encuentran en una proximidad extrema a las zonas pobladas, representando una amenaza directa e inminente para la vida de los habitantes locales. Los sectores priorizados para esta intervención incluyen áreas cercanas a comunidades donde se han registrado agresiones y daños a infraestructuras.

El anuncio de la eutanasia ha generado un debate significativo sobre la ética y la eficacia de los métodos de control. Sin embargo, las autoridades argumentan que es necesario generar acciones inmediatas sobre los individuos que representan el mayor peligro. La justificación técnica se basa en la incapacidad de estas bestias de hasta dos toneladas de peso para coexistir de forma segura con la densidad poblacional humana actual en los corredores fluviales del Magdalena Medio.

Logística internacional y proyección a 2027

Además de la eliminación selectiva, el Congreso exigirá al Ministerio de Ambiente información detallada sobre las negociaciones para el traslado de ejemplares a colecciones vivas en el extranjero. Este proceso implica cumplir con estrictos requisitos sanitarios, legales y logísticos, además de asumir los costos estimados por individuo, que pueden ser significativos. La representante Mora ha pedido claridad sobre los contactos realizados con posibles receptores internacionales y el estado de las negociaciones diplomáticas necesarias para autorizar estas salidas.

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El plan técnico establece metas a mediano plazo que incluyen la reducción sostenida de la población y la mitigación de daños socioeconómicos. Se espera que en la mesa del 2 de diciembre se presenten las metas proyectadas para los próximos años y los recursos financieros específicos que el Ministerio destinará para cumplir con los objetivos del plan 2027. La coordinación entre el nivel nacional y las autoridades ambientales regionales como Cornare será fundamental para el éxito de estas intervenciones.

Consecuencias para comunidades y ecosistemas

Las consecuencias de la inacción o de un control insuficiente tienen un impacto directo en la economía local y la salud pública de la región. La presencia masiva de hipopótamos ha dificultado la navegación, contaminado fuentes de agua potable y generado daños a cultivos ribereños. Las comunidades de Puerto Triunfo y otros municipios afectados llevan años solicitando una respuesta firme y coordinada del Estado que garantice su seguridad y la preservación de sus medios de vida.

La mesa técnica del 2 de diciembre se perfila como un escenario crucial donde el Congreso espera obtener respuestas concretas y vinculantes sobre el futuro del control de esta especie. La transparencia en la ejecución de los recursos y la efectividad de las estrategias implementadas hasta ahora serán los factores determinantes para evaluar la credibilidad de las instituciones responsables. El éxito de estas medidas definirá el equilibrio entre la gestión ambiental y la convivencia humana en una de las regiones más importantes de Colombia.