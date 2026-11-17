El Congreso colombiano presiona al Gobierno nacional para explicar la ejecución del Fondo Milagro y presentar un cronograma verificable para la reconstrucción en Chocó tras el sismo del 10 de agosto.

El Congreso de la República ha intensificado la presión sobre el Gobierno nacional para exigir explicaciones detalladas sobre la ejecución del Fondo Milagro en respuesta a la emergencia provocada por el terremoto que azotó a San José del Palmar, ubicado en el departamento de Chocó. Este requerimiento surgió durante un debate de control político celebrado hace tres meses, específicamente en el marco de la Comisión Accidental Bicameral destinada a dar seguimiento a los damnificados de dicha tragedia sísmica.

Control Político y Ausencias Institucionales Clave

La sesión fue presidida por la senadora Norma Hurtado Sánchez, representante del Partido de la U, quien encabezó las interpelaciones dirigidas a las máximas autoridades involucradas en la gestión de la emergencia. Los legisladores manifestaron una profunda preocupación por la desconexión entre los anuncios oficiales realizados por el ejecutivo y los avances tangibles observados en los municipios afectados por el desastre natural.

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Entre las ausencias más destacadas durante la citación se encontraba Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien se desempeña como gerente del Fondo Milagro, entidad central en la gestión de los recursos de ayuda. Los congresistas reclamaron formalmente que este funcionario y la entidad que lidera expliquen cómo se han movilizado los fondos públicos y privados destinados a la reconstrucción.

Asimismo, no asistió a la sesión del pasado 9 de noviembre Jaime Andrés Beltrán, quien ostenta el cargo de ministro de Vivienda. Esta falta de asistencia fue interpretada por las bancadas de oposición como un intento de eludir la responsabilidad directa y explicar la inversión de los dineros provenientes de las donaciones entregadas al país tras la catástrofe.

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Descoordinación y Disparidad en las Cifras de Afectados

Los integrantes de la comisión, que se reúne periódicamente para monitorear la situación de emergencia, señalaron una evidente falta de coordinación entre las diversas entidades nacionales y los ministerios comprometidos. Este desorden operativo ha generado información dispar sobre las dimensiones reales de las afectaciones, dificultando una respuesta humanitaria efectiva y oportuna.

La preocupación no se limita exclusivamente a la región del Chocó, ya que los legisladores también identificaron demoras significativas en la respuesta a comunidades ubicadas en los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Existe un consenso entre los representantes sobre la necesidad de estandarizar los criterios de atención para evitar que grupos enteros de víctimas queden desatendidos por fallos administrativos.

Una de las críticas centrales se refiere a la diferencia entre las cifras de damnificados y daños reportadas por las autoridades nacionales frente a las confirmadas por las corporaciones territoriales. Los congresistas argumentan que parte considerable de los recursos asignados no se ha ejecutado debido a la existencia de certificaciones pendientes o trámites administrativos que bloquean la fluidéz de los auxilios.

Cronograma Verificable y Situación de la Vivienda

Frente a este escenario, el Congreso solicitó al Ejecutivo presentar un cronograma verificable que permita a la ciudadanía conocer las fechas exactas y las entidades responsables de cada acción de reconstrucción. Las familias damnificadas requieren claridad sobre los requisitos, los criterios de priorización y el estado de los subsidios de vivienda y arrendamiento que deberían facilitar su retorno a la normalidad.

En el ámbito específico de la vivienda, el Ministerio de Vivienda informó a finales de octubre que tenía como objetivo movilizar un inventario cercano a 4.700 viviendas. La entidad proyectaba entregar hasta 5.000 casas a las familias afectadas, cifras que representan compromisos futuros y no unidades ya entregadas o en proceso de conclusión inmediata.

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Los legisladores insistieron en que es imperativo precisar cuántas soluciones habitacionales están actualmente en gestión administrativa y cuántas ya han llegado efectivamente a los hogares de los sobrevivientes. Además, se pidió información detallada sobre la remoción de escombros, las obras de mejoramiento y los apoyos para quienes continúan residendo en alojamientos temporales de emergencia.

Siguientes Pasos y Responsabilidad del Gobierno

La célula congresional está programada para reunirse nuevamente el día de hoy con el objetivo de solicitar soluciones concretas a las entidades nacionales. El propósito es asegurar que las personas damnificadas y las víctimas directas de la tragedia reciban los apoyos necesarios de manera eficiente y transparente.

La posición de los opositores es clara: el Gobierno debe responder en su totalidad por la atención de la tragedia y garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Se busca instaurar un mecanismo sólido para verificar y resolver los casos que siguen sin atención, asegurando que los fondos no se pierdan en el burocratismo.

La presión parlamentaria continuará hasta que se presenten evidencias claras de que la reconstrucción de San José del Palmar y las zonas aledañas avanza con la celeridad que la gravedad de la situación exige. La comunidad internacional y los donantes esperan que estas medidas salvaguarden la confianza en la capacidad del Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos ante desastres naturales.