Congreso vota adición al Presupuesto 2027 por $12 billones ante crisis energética y sismo

Las comisiones económicas votan hoy la adición de $12 billones al Presupuesto 2027. El proyecto prioriza fondos para Air-e, el Fondo Milagro y la respuesta al Fenómeno del Niño con apoyo multipartidista y críticas específicas.

Las comisiones económicas conjuntas se reunirán hoy para llevar a cabo la votación decisiva sobre la adición solicitada al Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Esta jornada legislativa marca un punto de inflexión crítico, ya que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Miguel Gómez Martínez, ha insistido en la urgencia de aprobar modificaciones financieras significativas. El objetivo central es solventar emergencias nacionales inmediatas que afectan la estabilidad social y el suministro de servicios esenciales en diversas regiones del país.

Mecanismo de la Adición Presupuestal de $12 Billones

La solicitud formal, radicada ante el Congreso de la República el pasado 27 de octubre, contempla un incremento cercano a los 12 billones de pesos. Este monto extraordinario no proviene exclusivamente de recursos del año fiscal en curso, sino que integra parte de la disponibilidad de fondos asignados para el ejercicio financiero 2026. La estructura del presupuesto nacional, según explicaciones oficiales, obliga a esta reorientación inmediata para abordar brechas de financiamiento que, de otro modo, generarían un colapso en la prestación de servicios públicos básicos.

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Dentro de este paquete financiero, la mayor porción de 6,3 billones de pesos está destinada específicamente a la empresa generadora Air-e. Esta inyección de capital busca estabilizar una de las principales fuentes de energía del país, evitando contingencias operativas que han puesto en riesgo el suministro eléctrico. La asignación de 1,2 billones de pesos se enfoca en la generación eléctrica para hacer frente a los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Superniño, el cual altera los patrones hidrológicos y térmicos.

Adicionalmente, se destinan 2,7 billones de pesos para reforzar el Fondo Milagro. Esta partida responde a la necesidad de brindar ayuda inmediata a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, un evento sísmico que devastó infraestructuras y dejó a miles de personas sin vivienda ni seguridad. La ministeria de Hacienda ha argumentado que estos recursos no son opcionales, sino imperativos para atender los retos que la naturaleza ha impuesto a la nación colombiana en los últimos meses.

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Posturas de los Grupos Políticos en el Congreso

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, ha reforzado la postura del Gobierno nacional al subrayar los riesgos de un incumplimiento en los pagos y obligaciones de Air-e. Su intervención se centró en garantizar que el servicio de energía eléctrica no se vea interrumpido, un temor particularmente acute en la costa Caribe donde esta empresa opera como un actor fundamental en la red eléctrica regional. Sin su estabilidad, la región enfrentaría un déficit energético de consecuencias económicas graves.

No obstante, la oposición y aliados en la bancada han expresado reservas significativas. Luz Myriam Moncayo, representante del Pacto Histórico, cuestionó la gestión del director del Fondo Milagro, señalando que las respuestas insatisfactorias recibidas generan desconfianza sobre la asignación de recursos adicionales. Su crítica sugiere que sin una reforma administrativa previa, el aumento de fondos podría no traducirse en una ayuda efectiva para los afectados por la tragedia sísmica.

La representante conservadora María Camila Salas planteó una preocupación técnica vital: los fondos asignados a Air-e no cubren otras entidades distribuidoras como Afinia. Esto dejaría a departamentos como Sucre y Córdoba en una situación de vulnerabilidad extrema, con sus poblaciones expuestas a cortes de energía. Por su parte, Chadán Rosado, del Centro Democrático, reflejó el sentir de Magdalena, donde la factura de la energía eléctrica representa una amenaza mayor que la violencia, exigiendo una solución estructural y no solo un parche presupuestal.

Impacto en Obras de Bogotá y Regalías 2027-2028

Los congresistas de Bogotá han manifestado su alarma porque este proyecto implica el retiro de recursos financieros destinados a obras de infraestructura crítica en la capital. Proyectos emblemáticos como la construcción del Metro de Bogotá y la renovación de la calle 13 se ven amenazados por la desviación de fondos hacia las emergencias nacionales. Esta tensión resalta el dilema entre la inversión a largo plazo en desarrollo urbano y la respuesta inmediata a crisis humanitarias y energéticas.

En la misma sesión, se discutirá el Presupuesto Bienal de Regalías 2027-2028. Miguel Gómez Martínez explicó que el Sistema General de Regalías distribuye ingresos hacia los territorios con una dispersión elevada y compleja de controlar. Sin embargo, el ministro destacó la ventaja de que el 100 por ciento de estos recursos están legalmente obligados a ser asignados para la inversión pública. Este presupuesto bienal es menor en magnitud debido a la reducción observable en la producción de petróleo, gas y actividades mineras, pilares esenciales para la recaudación del sistema.

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Los congresistas advirtieron sobre el impacto de la reducción de recursos en regiones específicas. José Alejandro Martínez, del Partido Conservador, señaló la merma en lo asignado al Tolima, mientras que Yolanda Wong, de la bancada liberal, instó a equilibrar las asignaciones para su departamento, Bolívar. Estas intervenciones demuestran que la crisis energética y presupuestal no solo afecta a los generadores, sino que redistribuye el peso financiero sobre las regiones productoras y sus habitantes.

Próximos Pasos y Ley de Financiamiento

Más allá de la votación de hoy, el Congreso de la República se prepara para la discusión de la ley de financiamiento presentada por el Ministerio de Hacienda. Esta propuesta de ajuste fiscal busca generar un recaudo adicional entre 40 y 45 billones de pesos para enfrentar el desfinanciamiento estructural del presupuesto nacional. Es una medida de largo aliento que busca restablecer la sostenibilidad fiscal tras años de déficit.

La ley propone una reducción del tamaño del Estado y una disminución del gasto público, elementos que representan el 70 por ciento del esfuerzo financiero necesario. Se contempla una reducción de la renta corporativa al 31 por ciento, una medida diseñada para estimular la inversión privada en un contexto de alta incertidumbre. Simultáneamente, se planea un aumento y extensión del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a productos y servicios, lo que impactará directamente en el consumo interno.

Adicionalmente, la ley incluye ajustes en las cotizaciones a salud para los trabajadores independientes, buscando ampliar la base de financiamiento del sistema de protección social. La discusión de estas medidas ardua y polémica arrancará en los próximos días, definiendo el escenario económico y social para el resto del año y el próximo gobierno. La aprobación de la adición presupuestal es solo el primer paso en una reforma integral que busca equilibrar las cuentas públicas sin colapsar a la población más vulnerable.