La Conmebol otorga la Gran Collar Extraordinario al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por su gestión en la final de la Copa Sudamericana 2026.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida como Conmebol, ha anunciado oficialmente este miércoles 18 de noviembre de 2026 una distinción de alto nivel para Alejandro Char Chaljub, el actual alcalde de Barranquilla. Este reconocimiento póstumo institucional se debe a la contribución decisiva del mandatario local en la exitosa organización de la final de la Copa Sudamericana 2026 y su apoyo continuo al desarrollo del fútbol en la región.

A través de un comunicado emitido por el organismo continental, se confirmó que su Consejo Directivo aprobó conceder a Alejandro Char la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, específicamente en el grado de Gran Collar Extraordinario. Esta condecoración está diseñada exclusivamente para honrar las contribuciones especiales que impactan positivamente en el ecosistema del fútbol a nivel continental.

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Origen de la decisión de la Conmebol

La iniciativa para esta distinción surgió directamente de una propuesta formal presentada por Alejandro Domínguez, quien ostenta la presidencia de la Conmebol. Domínguez destacó explícitamente el rol fundamental que desempeñó Alejandro Char en los preparativos de la ciudad de Barranquilla para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional de clubes en la historia del continente.

El momento de esta decisión coincide con la proximidad de la gran final, la cual está programada para celebrarse este sábado 21 de noviembre de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un escenario que ha sido objeto de diversas intervenciones técnicas y estructurales para garantizar que cumpla con los altos estándares exigidos por la organización.

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Razones institucionales del reconocimiento

Según la resolución oficial publicada por la Confederación, la decisión de condecorar al alcalde de Barranquilla está intrínsecamente relacionada con el respaldo institucional masivo que permitió la correcta organización del torneo final. El organismo consideró que Alejandro Char Chaljub jugó un papel crucial en la coordinación efectiva de todas las entidades involucradas en la logística y preparativos de la ciudad.

En el documento oficial, la Conmebol señaló textualmente que el alcalde ha desempeñado un papel fundamental en la preparación de la ciudad, promoviendo la coordinación institucional y brindando su decidido apoyo para garantizar el éxito de la competición. Esta declaración subraya la importancia de la gobernanza local en el éxito de eventos deportivos de talla mundial.

La organización también reconoció formalmente el compromiso de la administración distrital con las intervenciones realizadas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Según la valoración del Consejo, estas obras representan una contribución significativa al fortalecimiento de la infraestructura deportiva regional y tendrán efectos positivos que trascienden la celebración del encuentro internacional.

Impacto en la infraestructura deportiva

Uno de los puntos centrales y más detallados de la resolución de la Conmebol está relacionado directamente con las inversiones y los trabajos de mejoramiento del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que es el principal escenario deportivo de Barranquilla. La Conmebol resaltó que el compromiso inquebrantable del alcalde con la infraestructura fue uno de los factores principales que motivaron esta condecoración de alto rango.

La entidad reiteró que su compromiso con la remodelación y el mejoramiento de la infraestructura del estadio constituye una valiosa contribución al fortalecimiento general del deporte en la zona. La Confederación también consideró que estas intervenciones físicas dejarán beneficios tangibles y duraderos para las próximas generaciones de deportistas y aficionados de la ciudad, ampliando el legado del evento.

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Este reconocimiento se relaciona estrechamente con el papel que ha asumido Barranquilla como sede oficial de la final de la Copa Sudamericana, un acontecimiento que exige una coordinación perfecta entre autoridades locales, organizadores deportivos y diferentes entidades responsables de la logística y la seguridad pública.

Detalles de la condecoración y entrega

La distinción que recibirá Alejandro Char se denomina oficialmente Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario. Se trata de un reconocimiento institucional otorgado por la Conmebol a personas o entidades que, según la valoración de su Consejo, han realizado contribuciones especiales al desarrollo del deporte en el continente.

La resolución señala que la decisión se fundamenta en el artículo 38, inciso r, de los Estatutos de la Conmebol, el cual faculta al Consejo para conceder distinciones por méritos especiales. En este caso específico, la propuesta fue presentada por el presidente Alejandro Domínguez y posteriormente aprobada por el cuerpo colegiado, estableciendo que la condecoración reconoce la trayectoria, el liderazgo y el compromiso atribuidos al alcalde.

La decisión del Consejo no se limita a anunciar el reconocimiento, pues también establece de manera explícita cómo deberá realizarse su entrega oficial. Según la resolución, la Orden del Honor al Mérito será impuesta durante un acto público y solemne, sirviendo como muestra de gratitud oficial de la Conmebol.

El organismo también ordenó notificar oficialmente la decisión al alcalde Alejandro Char y dispuso dar amplia difusión a la resolución publicada. Aunque el comunicado no especifica montos de inversión exactos, porcentajes de ejecución o un balance técnico detallado de las obras, el reconocimiento oficial sella la importancia de la gestión local en el éxito deportivo.