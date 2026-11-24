La Conmebol oficializó que la 49ª edición de la Copa América se celebrará en Estados Unidos entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028 con 16 selecciones.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) ha oficializado de manera definitiva que Estados Unidos será el anfitrión de la próxima edición del torneo continental más antiguo del mundo. Este anuncio, realizado el martes 24 de noviembre de 2026, confirma que la 49ª Copa América se disputará en territorio norteamericano, consolidando la relación estratégica entre las dos confederaciones principales del fútbol americano.

Fechas y formato oficial del torneo

La competición se llevará a cabo entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con una participación amplia que incluye a 16 selecciones nacionales. El cuadro final estará compuesto por las 10 federaciones miembro de la Conmebol y seis equipos provenientes de la Concacaf, reforzando el carácter pancontinental del evento histórico.

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Las seis plazas reservadas para las selecciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol no son automáticas, sino que se obtendrán exclusivamente por mérito deportivo. Para asegurar la competitividad y la legitimidad de los participantes, este acceso se concretará a través de la Copa Oro de Concacaf 2027, la cual se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.

Conmebol refuerza alianza con Concacaf

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, subrayó que la decisión de celebrar el evento en Estados Unidos representa una muestra clara de la alianza institucional con la Concacaf. El directivo sostuvo que esta cooperación refleja un compromiso compartido y fundamental para impulsar el crecimiento sostenible del fútbol en todo el continente americano.

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Domínguez emphasized que la Copa América trasciende el ámbito meramente deportivo para convertirse en un pilar de la identidad sudamericana. Considera que el torneo es parte intrínseca de la historia y la grandeza del fútbol sudamericano, por lo que expandir su alcance geográfico es una oportunidad para demostrar que el deporte no tiene fronteras cuando se cree en proyectos ambiciosos.

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, celebró públicamente el regreso de la competencia a su región. Montagliani destacó que esta alianza estratégica con la Conmebol es vital para crear más oportunidades para las asociaciones miembro y sus selecciones nacionales, reafirmando el compromiso de su confederación con el desarrollo global del deporte.

Contexto histórico y beneficios económicos

Esta será la tercera ocasión en las últimas seis ediciones que el torneo se celebra en suelo estadounidense, siguiendo las sedes de 2016 y 2024. El 49º torneo sucede a la edición de 2024, donde Argentina, vigente campeón, derrotó a Colombia en la final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, el 20 de junio de 2024.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, calificó la decisión como una medida óptima para el ecosistema del fútbol. Alonso afirmó que este formato expandido ha permitido aumentar significativamente los ingresos para diversos proyectos locales, generando un derrame económico sustancial que beneficia a los distintos países miembros.

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La Copa América, anteriormente conocida como Campeonato Sudamericano, se disputa desde 1916, con su edición inaugural ganada por Uruguay entre los equipos de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Desde la edición de Uruguay 1967 participan las 10 selecciones sudamericanas fijas, y desde Ecuador 1993 se invitan equipos de la Concacaf.

Argentina ostenta el récord de máximo ganador del torneo con 16 títulos, seguida por Uruguay con 15 y Brasil con nueve. Chile, Perú y Paraguay poseen dos trofeos cada uno, mientras que Colombia y Bolivia cuentan con un campeonato cada uno en su palmarés histórico.