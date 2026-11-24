La Conmebol anuncia que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2028. Seis selecciones de Concacaf clasifican por mérito deportivo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida por sus siglas Conmebol, confirmó oficialmente que la próxima edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará en Estados Unidos. Este anuncio se realizó el martes, estableciendo el marco temporal y organizativo para el evento deportivo que marcará un hito en la historia del fútbol internacional.

La 49 edición de la Copa América está programada para desarrollarse entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. Esta decisión confirma que el torneo volverá por tercera vez a suelo norteamericano, siguiendo los pasos de las ediciones realizadas en 2016 y 2024, consolidando la relación futbolística entre ambas confederaciones.

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Calendario y participantes confirmados

La Conmebol especificó en un comunicado oficial que la competición contará con la participación de 16 selecciones nacionales. Este número incluye a las diez selecciones miembros de Sudamérica, que son participantes fijas, y seis selecciones adicionales provenientes de la Concacaf. La estructura garantiza una mezcla única de estilos de juego y tradiciones futbolísticas de ambos continentes.

El proceso de clasificación para los equipos invitados ha sido definido con precisión. Las seis selecciones de Concacaf que obtendrán el derecho a participar en la Copa América 2028 lo harán por mérito deportivo. Este criterio asegura que solo los equipos que demuestren competitividad y rendimiento en sus propias regiones formen parte del torneo sudamericano.

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Mecanismo de clasificación para Concacaf

La Conmebol detalló que la clasificación de los equipos norteamericanos dependerá directamente de la Copa Oro de Concacaf 2027. Este torneo clasificatorio se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027, un año antes de la Copa América. Los resultados de este campeonato determinarán exactamente qué selecciones obtienen el cupo.

La federación sudamericana explicó que este mecanismo permite a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo principal a través de sus resultados en el terreno de juego. De esta manera, se evita la selección arbitraria y se fomenta la meritocracia deportiva dentro de la región norteamericana.

Antecedentes de la Copa América en Norteamérica

Estados Unidos tiene una experiencia reciente y significativa en la organización de este torneo histórico. El país fue sede en 2016 de la Copa América Centenario, un evento especial conmemorativo que fue ganado por Chile tras vencer a Argentina en la final mediante la definición por penales. Esta edición marcó la primera vez que el torneo se jugó fuera de Sudamérica de manera regular.

Más recientemente, Estados Unidos fue la sede de la última edición de la Copa América en 2024. En aquel torneo, Argentina conquistó el título tras derrotar a Colombia en la final. La capacidad de la infraestructura deportiva estadounidense para albergar estos grandes eventos ha sido probada con éxito en estas ocasiones anteriores.

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Impacto en el fútbol internacional

La decisión de la Conmebol de mantener el torneo en Estados Unidos refuerza la visibilidad global del fútbol sudamericano. La colaboración entre la Conmebol y la Concacaf permite una mayor integración competitiva y comercial. Los aficionados de ambas regiones tendrán la oportunidad de presenciar el desarrollo de las eliminatorias y el torneo en vivo.

El anuncio establece claramente las bases para los próximos dos años de preparación futbolística. Las selecciones de Concacaf deberán centrar sus esfuerzos en la Copa Oro de 2027 para asegurar su participación. La Conmebol continúa demostrando su capacidad para organizar eventos de alcance global, manteniendo la vigencia del torneo que se disputa desde 1916.