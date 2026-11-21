Las diez federaciones de la Conmebol ratificaron su apoyo unánime a Gianni Infantino. El paso refuerza la campaña del actual presidente frente a Philippe Diallo y Kohzo Tashima en las elecciones de marzo de 2027.

Las diez federaciones miembros de la Conmebol ratificaron este viernes 20 de noviembre su respaldo unánime a la candidatura de Gianni Infantino para la presidencia de la FIFA. Esta decisión formaliza el apoyo político del bloque sudamericano en el proceso electoral que definirá al nuevo máximo dirigente del fútbol mundial en marzo de 2027.

La resolución se adoptó durante la reunión ordinaria del Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, celebrada en la ciudad colombiana de Barranquilla. Con este movimiento estratégico, Infantino asegura los votos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, consolidando una base sólida de respaldo institucional de cara a la carrera presidencial.

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La ratificación del apoyo sudamericano

La posición de la dirigencia sudamericana no surgió de manera imprevista, sino que es el resultado de una alineación política sostenida desde hace varios meses. La Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, ya había manifestado su intención de acompañar a Infantino durante el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo de 2025. Desde aquel encuentro, la relación entre ambas entidades se ha mantenido estrecha y alineada.

En la sesión realizada en Barranquilla, los representantes de las diez asociaciones nacionales discutieron el escenario electoral vigente. El Consejo concluyó firmando un documento oficial que reitera su confianza en la gestión de Infantino. La confederación justifica esta postura destacando los cambios estructurales y las reformas implementadas durante la administración actual del dirigente suizo.

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Este respaldo representa un bloque cohesivo dentro de la elección, ya que cada federación afiliada a la FIFA cuenta con un voto directo. Al sumar la fuerza política de los diez países de la región, Infantino entra en la contienda con una ventaja significativa en cuanto a votos asegurados, lo que complica el escenario para los aspirantes oponentes.

Competencia electoral y candidatos

La elección de la nueva presidencia de la FIFA está programada para el próximo 18 de marzo de 2027. El evento tendrá lugar durante la 77.ª Asamblea Ordinaria de la FIFA, con sede en Rabat, Marruecos. Gianni Infantino no será el único candidato en la papeleta, pues la competencia es real y abierta según lo establecido por los estatutos del organismo mundial.

La Secretaría General de la FIFA informó el 19 de noviembre que ha recibido tres candidaturas oficiales para disputar la máxima dirección. Junto a la reelección de Gianni Infantino, figuran el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. Estos tres nombres conforman la lista inicial de aspirantes que buscarán suceder al actual titular.

A pesar de tener las candidaturas presentadas, existe un paso previo obligatorio antes de que estas sean consideradas definitivas. Las postulaciones deben ser analizadas exhaustivamente por la comisión electoral de la FIFA. Este organismo tiene la autoridad para revisar si cada aspirante cumple con todos los requisitos legales y estatutarios exigidos para presentarse a la votación.

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La lista final de candidatos admitidos deberá ser comunicada a las federaciones miembro a más tardar el 18 de febrero de 2027. Infantino había anunciado públicamente desde mayo de 2025, durante el Congreso en Vancouver, su intención de buscar un nuevo mandato. Ahora, debe superar el filtro técnico de la comisión electoral junto a sus competidores.

Impacto en el contexto futbolístico regional

Barranquilla se consolidó como el epicentro del fútbol sudamericano durante esta semana institucional. Además de la reunión del Consejo de la Conmebol, la ciudad colombiana albergará este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La concentración de líderes regionales facilitó decisiones clave para el futuro del organismo.

La presencia de los principales dirigentes del fútbol de la región permitió abordar no solo asuntos deportivos y competitivos, sino también definir públicamente la postura geopolítica frente al liderazgo de la FIFA. La decisión de la Conmebol deja clara su intención de mantener la continuidad administrativa del actual presidente.

Hasta que se conozca la resolución de la comisión electoral en febrero de 2027, el panorama electoral permanece en una fase de definición técnica. Sin embargo, la estrategia política de Infantino se ve fortalecida por la unanimidad sudamericana. Mientras Philippe Diallo y Kohzo Tashima esperan su validación, Conmebol ya ha dejado establecida su posición firme en favor de la reelección de Infantino.