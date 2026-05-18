La Conmebol ha decidido trasladar a tres equipos bolivianos y colombianos, debido a la crisis social y los bloqueos de carreteras en el territorio boliviano. Aunque la medida no afecta directamente a los equipos colombianos actuales, refleja la rigurosidad de La Conmebol en mantener la integridad de los atletas y la integridad a través de los contratos de transmisión televisiva. Esta medida supone un gran desafío para los equipos afectados y requiere la colaboración de todos los involucrados para solucionar el conflicto en Bolivia.

El organismo Conmebol decide trasladar a 3 equipos bolivianos y Colombianos dueña de losisdatahora.com/ atletismo/futbol/completados/{página}{/página} primera vuelta 2021-22 dueña de losisdatahora.com/ atletismo/futbol/completados/{página}{/página} posiciones loslisada el cambio de sede para disputar sus encuentros por temor a bloqueos de carretera y confrontaciones con la policía.

El equipo paceño, Always Ready, que actualmente marcha en la parte inferior de la clasificación y solo tiene 3 unidades, tuvo que retirarse del Estadio Municipal de El Alto y jugará en asunció





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