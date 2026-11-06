Conmebol y Selección Paraguaya en Crisis por Intervención de Ueno Bank

La intervención del Banco Central de Paraguay en Ueno Bank afecta recursos de Conmebol y la Selección Nacional. Detalles sobre garantías, montos y reacciones del fútbol sudamericano ante la incertidumbre financiera.

La intervención financiera impuesta por el Banco Central de Paraguay el 2 de noviembre a Ueno Bank ha generado un impacto significativo en el ámbito deportivo sudamericano, afectando directamente a la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) y a la Selección Nacional de Paraguay. Esta medida restrictiva ha puesto bajo escrutinio los activos depositados por las principales instituciones del fútbol continental en dicha entidad bancaria digital.

Impacto Financiero sobre Recursos de Conmebol

La Conmebol confirmó que mantiene una suma considerable de fondos en la entidad intervenida, específicamente 85.470 millones de guaraníes en certificados de depósito de ahorro, equivalentes a aproximadamente 14,3 millones de dólares. Esta cifra posiciona a la organización deportiva como uno de los principales depositantes de Ueno Bank, generando preocupación inicial por la estabilidad económica de los torneos continentales.

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No obstante, la entidad reafirmó que su capacidad operativa no se ve comprometida por esta situación. Los recursos afectados representan apenas el 2,5 % de sus ingresos totales, lo que permite a la organización garantizar el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y deportivas. La Conmebol descartó que existan riesgos para la organización de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como para el pago de los premios a los clubes participantes.

Reacciones de Jugadores y Demandas Legales

La crisis trasciende las finanzas corporativas al afectar a los propios futbolistas. El capitán Gustavo Gómez, en nombre de la Selección Paraguaya, comunicó públicamente que varios miembros del plantel también tienen ahorros en Ueno Bank y sufren restricciones para acceder a sus fondos. Los jugadores se declararon víctimas de la misma situación que enfrentan miles de familias paraguayas.

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Los integrantes de la Albirroja exigieron al Gobierno y a la Justicia paraguaya actuar con transparencia para identificar y sancionar a los responsables de la crisis. Asimismo, anunciaron que cada futbolista evaluará individualmente la posibilidad de iniciar acciones legales para recuperar su dinero, reafirmando su compromiso de defender sus derechos con pleno apoyo de la ley vigente.

Retirada de Patrocinios y Cambio de Nombres en Estadios

La pérdida de confianza en Ueno Bank ha desencadenado una revisión inmediata de los acuerdos comerciales establecidos desde 2023. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ya retiró la publicidad del banco de sus escenarios deportivos. Por su parte, el club Cerro Porteño y Olimpia deben reconsiderar sus vínculos, lo que implica la posible eliminación de los nombres comerciales Ueno La Nueva Olla y Ueno Manuel Ferreira de sus respectivos estadios.

Adicionalmente, la alianza con el Comité Olímpico Paraguayo también se ve afectada, ya que la entidad buscaba respaldar el desarrollo del deporte nacional y del Team Paraguay a través de este patrocinio estratégico. Los medios locales reportan que, aunque algunos clubes aún mantienen publicidad, la tendencia indica una separación progresiva de la marca en crisis.

Contexto Económico de las Finales Continentales

La incertidumbre financiera ocurre en un momento crucial para el calendario del fútbol sudamericano, marcado por importantes incentivos económicos para los ganadores de las copas. Para el año 2026, el campeón de la Copa Libertadores recibirá un premio de 25 millones de dólares, un millón más que en la edición de 2025. Por su parte, el ganador de la Copa Sudamericana obtendrá 10 millones de dólares, frente a los 6,5 millones de la temporada anterior.

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A pesar de la volatilidad del sector bancario en Paraguay, que afecta a cerca de 2,9 millones de usuarios de Ueno Bank, las estructuras financieras de la Conmebol y los montos de los premios mantienen un flujo de caja seguro. La intervención del Banco Central busca proteger a los depositantes y preservar los activos de la institución, un proceso que definirá el futuro económico de la entidad digital y su impacto residual en el deporte regional.