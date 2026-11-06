Conmemoran 41 años de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá

Líderes judiciales y familiares víctimas rinden homenaje en Bogotá por los 41 años de la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Este 6 de noviembre de 2026, las altas cortes de justicia se reunieron en la plazoleta principal del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en Bogotá para rendir un solemne homenaje a las víctimas y sus familias de uno de los episodios más sangrientos de la historia colombiana. El acto conmemorativo marcó los 41 años transcurridos desde los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo insurgente M-19 tomó el edificio y el Ejército Nacional emprendió una costosa retoma que dejó un balance trágico de muertos y desaparecidos.

Mecanismo de la conmemoración judicial

La ceremonia estuvo encabezada por los máximos mandatarios de la rama judicial y la justicia transicional, demostrando una unidad institucional frente a la necesidad de preservar la memoria histórica. Participaron el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas; el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez; y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa. Su presencia conjunta simboliza el compromiso colectivo de las instituciones para no olvidar las lecciones que dejaron los sucesos del pasado.

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El acto no fue meramente protocolario, sino que se constituyó en un ejercicio de dignificación para quienes perdieron la vida. La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, enfatizó que recordar implica devolverles el nombre, el rostro y la historia a las personas fallecidas, afirmando que el olvido constituye una segunda forma de ausencia. Este enfoque busca equilibrar la memoria colectiva, que preserva el recuerdo de la tragedia nacional, con la memoria individual, ligada al respeto de la dignidad humana de cada víctima.

Posiciones sobre justicia y reparación

Entre los asistentes destacó la presencia de familiares de las víctimas, incluyendo al exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, quien perdió a su padre, el magistrado Carlos Medellín Forero de la Corte Suprema de Justicia, durante la toma. Becerra criticó duramente la narrativa oficial que exculpó a los autores materiales de los hechos, argumentando que los miembros del M-19 fueron imputados, pero luego indultados en el marco del proceso de paz sin que se exigiera verdad, justicia, reparación y no repetición.

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El exministro sostuvo que esa decisión política perdonó a los responsables a cambio de nada, generando un sabor amargo en la sociedad. Señaló que la única respuesta práctica fue el aumento de la violencia, más agresiones y desolación, además de la prevalencia de la fuerza militar sobre el respeto constitucional que las Fuerzas Públicas debían a los jueces y sus colaboradores. Su discurso reflejó la frustración de muchos familiares que consideran que la impunidad fue una de las grandes heridas abiertas por el conflicto.

Por su parte, la magistrada Meneses Mosquera recordó el testimonio de Fanny González Franco, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien ingresó al alto tribunal en 1984 enfrentando resistencias por su género. Durante la toma del 6 de noviembre de 1985, encerrada en su despacho, González Franco comunicó a su familia: 'Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera, para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, muero, pero no me doblego'.

Impacto real y futuro institucional

Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 tuvieron consecuencias profundas que resuenan hasta hoy en la administración de justicia colombiana. Las togadas asesinadas dejaron una enseñanza fundamental sobre la permanencia en el cargo, fieles a la toga y a la Constitución, incluso cuando el miedo aconseja lo contrario. Este legado impulsa a los actuales magistrados a mantener la independencia judicial ante cualquier presión externa o contexto de crisis.

La conmemoración sirvió también para reafirmar el deber de las instituciones judiciales de proteger la integridad de sus miembros y garantizar que la violencia no prevalezca sobre el Estado de Derecho. Con más de cuatro décadas de distancia, el acto en la plazoleta del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en Bogotá reafirmó que la memoria es una herramienta esencial para construir paz y evitar que la historia se repita. La participación de todas las altas cortes subraya que la defensa de la democracia y los derechos humanos sigue siendo una prioridad institucional ineludible.