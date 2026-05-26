Conmoción en Bogotá: video clave muestra el traslado del cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel

Un video de seguridad revela el momento en que el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel, desaparecido el 20 de mayo, fue sacado de una vivienda en el sur de Bogotá. Las autoridades investigan móviles personales. El caso conmociona a la comunidad educativa.

Un video de seguridad difundido por Noticias RCN se ha convertido en la principal pista para esclarecer el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado el 22 de mayo en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá .

Las imágenes, captadas durante la madrugada del 21 de mayo, muestran a varias personas sacando una maleta de una vivienda de puertas blancas en el sur de la ciudad y subiéndola a un vehículo. Según las primeras verificaciones de las autoridades, en ese equipaje habría sido transportado el cadáver del docente, quien se encontraba desaparecido desde el 20 de mayo.

La grabación, de aproximadamente un minuto de duración, revela movimientos coordinados y actitudes de vigilancia por parte de los implicados, lo que sugiere una planificación previa. La investigación, a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, ha descartado preliminarmente que el crimen esté relacionado con un robo. Las hipótesis principales apuntan a posibles móviles personales o de tipo pasional, aunque no se descartan otras líneas.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien confirmó la identidad del cuerpo mediante análisis forenses, señaló que el caso presenta características complejas y que fue abordado por un grupo interdisciplinario. Los investigadores también revisan los últimos mensajes y movimientos del profesor antes de su desaparición.

Según información recopilada, Kevin Santiago Ángel habló con su madre el 20 de mayo después de terminar su jornada laboral y académica, y su último mensaje fue a las 6:28 de la tarde, indicando que se dirigía a un gimnasio. A partir de ese momento, su celular apareció apagado o fuera de servicio. Las autoridades continúan analizando las cámaras de seguridad de la zona, así como conversaciones telefónicas y otros elementos probatorios para reconstruir los hechos.

Se sabe que el profesor habría ingresado en horas de la noche a la vivienda que aparece en el video, y desde allí no volvió a salir con vida. El peso de la maleta, considerado considerable por los investigadores, obligó a los sospechosos a realizar varios intentos para moverla hasta el vehículo. La comunidad educativa, compañeros y familiares del docente han manifestado su consternación y exigen justicia.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la identificación de los responsables y en determinar el móvil exacto del homicidio que ha conmocionado a la capital colombiana





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