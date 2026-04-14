Conmoción en Manizales: Asesinado el propietario de la academia Cebra Internacional

Un reconocido empresario y dueño de una academia de belleza fue encontrado sin vida en su establecimiento en el centro de Manizales, desencadenando una investigación policial y generando consternación en la comunidad.

La ciudad de Manizales , capital del departamento de Caldas , amaneció este lunes con una noticia que ha conmocionado profundamente a sus ciudadanos, especialmente a los comerciantes y residentes del centro urbano. Un escenario de muerte y misterio fue descubierto en las primeras horas de la mañana, generando una respuesta inmediata por parte de las autoridades, quienes activaron los protocolos de seguridad y justicia en una zona de alta actividad peatonal y comercial. El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 11:00 a.m. en un establecimiento comercial situado en la estratégica calle 29, entre las carreras 21 y 22. Según el informe oficial, un empleado del local llegó para comenzar su jornada laboral y abrir las puertas al público, pero al ingresar se encontró con una escena que lo obligó a contactar de inmediato a la línea de emergencia 123.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmaron que se trataba de Jorge Cebra, conocido propietario de la academia Cebra Internacional. El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca, lo que sugiere un ataque violento. Las primeras investigaciones, basadas en el estado del sitio, indican que el ataque pudo haberse producido durante la noche del domingo 12 de abril, aunque los expertos forenses trabajan arduamente para determinar la hora exacta del fallecimiento y esclarecer todos los detalles del suceso. Don Jorge, como lo llamaban con cariño sus amigos y familiares, era una figura muy respetada y querida en la ciudad. Su academia era un referente en el sector de la belleza y la formación estética en Caldas. No solo ofrecía servicios de peluquería, sino que también era un importante centro de capacitación donde cientos de jóvenes aprendían y se desarrollaban profesionalmente. La noticia de su muerte ha generado una ola de tristeza y conmoción entre la comunidad.

En las inmediaciones del local comercial, mientras se llevaba a cabo la inspección técnica del cadáver, se congregaron decenas de ciudadanos y conocidos, visiblemente consternados por lo sucedido. Muchos expresaban su incredulidad ante la pérdida, describiendo a Jorge Cebra como un hombre dedicado completamente a su trabajo y a la formación de jóvenes talentos. Este trágico evento eleva a 17 la cifra de homicidios registrados en Manizales en lo que va del año 2026. Este preocupante aumento en los índices de criminalidad ha encendido las alarmas tanto en la administración municipal como en las autoridades judiciales. Se han iniciado las investigaciones correspondientes, incluyendo la recolección de pruebas y el análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este crimen. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el móvil del crimen está relacionado con un intento de robo o si se trata de un ataque con motivaciones de índole personal o pasional. La comunidad espera ansiosamente los resultados de la investigación y confía en que se haga justicia





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