Consejo de Estado admite demanda de nulidad contra nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente Nacional de Salud por parte del presidente Gustavo Petro, después de que el tribunal encontrara suficiente mérito para revisar los argumentos planteados por la Alcaldía de Medellín.

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero , como superintendente Nacional de Salud por parte del presidente Gustavo Petro .

La decisión fue tomada por el tribunal el pasado 21 de mayo, que encontró suficiente mérito para revisar los argumentos planteados por la Alcaldía de Medellín para oponerse a esa designación. Además, el Consejo de Estado se negó a suspender al exalcalde del ejercicio de su cargo, tal como se solicitaba en unas medidas cautelares, considerando que aún no había material probatorio suficiente para tomar una decisión de esa envergadura





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Consejo De Estado Nombramiento Daniel Quintero Superintendente De Salud Gustavo Petro Alcalde De Medellín Limpieza Política Consejo De Estado Demanda De Nulidad Revisión Judicial Tribunal Medidas Cautelares Suspensión Provisional Falla Legal Formación Académica Experiencia Profesional Requisitos Legales Paciencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Consejo de Estado admitió demanda de nulidad por el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente de SaludLa Sección Quinta valorará una serie de pruebas para establecer si el exmandatario de la capital de Antioquia cumple los requisitos para el cargo.

Read more »

Consejo de Estado admite demanda de Federico Gutiérrez contra Daniel Quintero por su nombramiento en SupersaludEl alto tribunal estudiará si el exalcalde de Medellín cumple con los requisitos para ocupar el cargo de Superintendente Nacional de Salud.

Read more »

Admiten demanda contra nombramiento de Daniel Quintero en Supersalud, pero rechazan suspenderloLa decisión fue adoptada por la Sala con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

Read more »

Consejo de Estado admite demanda contra nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de SaludEl alto tribunal se encargará de dictaminar si el funcionario cumple con las exigencias requeridas.

Read more »