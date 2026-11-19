El abogado Alejandro Carranza demanda al Gobierno por las resoluciones que permiten la reactivación de la aspersión aérea con glufosinato de amonio ante riesgos sanitarios.

El abogado Alejandro Carranza presentó una demanda ante el Consejo de Estado que busca anular dos resoluciones clave emitidas en agosto de 2026 por parte del Gobierno colombiano, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Nacional de Estupefacientes. Este acto jurídico representa un nuevo obstáculo significativo para la estrategia oficial de reactivar el programa de aspersión aérea destinada a la erradicación de cultivos de uso ilícito.

Objetivos de la demanda legal

La acción judicial tiene como objetivo principal impugnar la Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026, la cual derogó una regulación previa de 2015 y estableció los procedimientos para reanudar las fumigaciones aéreas. Paralelamente, se cuestiona la Resolución 0007 de la misma fecha, mediante la cual se autorizó la ejecución de un plan piloto que involucra el uso del herbicida glufosinato de amonio 200 SL.

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Carranza fundamenta su solicitud en la necesidad de proteger los territorios rurales y la salud de las comunidades campesinas, argumentando que las decisiones administrativas no han sido adecuadamente revisadas por la jurisdicción contencioso-administrativa. El demandante consideró que existe un riesgo potencial derivado de la aplicación de estos químicos que afecta directamente a la población y al medio ambiente.

Contenido de las resoluciones impugnadas

La normativa nacional vigente establece mecanismos de vigilancia en salud pública y seguimiento de posibles efectos adversos asociados a estos programas de erradicación. Específicamente, el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia ordena al Instituto Nacional de Salud realizar el seguimiento sanitario correspondiente, mientras que otras entidades del Estado deben adelantar estudios sobre los impactos potenciales en la salud pública.

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El glufosinato de amonio es un herbicida ampliamente utilizado para controlar plantas no deseadas, pero su aplicación en el contexto de la agricultura colombiana ha generado un intenso debate. La controversia judicial actual gira principalmente en torno a si el Gobierno cumplió con todos los requisitos técnicos y sanitarios antes de avanzar con el plan piloto y la posibilidad de reactivar las fumigaciones a gran escala.

Solicitud de suspensión provisional

Un aspecto central de la presentación legal es la solicitud de una medida cautelar de urgencia. Carranza pidió al Consejo de Estado que suspenda provisionalmente los efectos de ambas resoluciones mientras el tribunal estudia la admisibilidad y el fondo del asunto. Esta petición implica que el alto tribunal debe decidir inicialmente si existen razones suficientes para detener temporalmente la aplicación de las normas antes de pronunciarse sobre la nulidad definitiva.

Hasta el momento, no existe ninguna decisión pública del Consejo de Estado que indique que dicha suspensión provisional ha sido concedida. La plataforma oficial SAMAI permite a los ciudadanos consultar el estado de los procesos y las actuaciones que se incorporen al expediente, donde por ahora solo consta la demanda radicada y la solicitud de suspensión.

Posición política y próximos pasos

Alejandro Carranza afirmó en sus redes sociales que actuó siguiendo instrucciones del expresidente Gustavo Petro, quien ha mantenido una postura crítica frente al uso de la aspersión aérea como política de Estado. El abogado señaló que la acción busca impedir lo que describió como un riesgo de envenenamiento de las tierras y la población, un lenguaje que refleja la posición política y jurídica del demandante más que una conclusión técnica judicial.

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El futuro del plan de aspersión con glufosinato dependerá de la resolución que emita la Sección Primera del Consejo de Estado. El proceso continúa mientras el Gobierno avanza en sus actuaciones legales durante este período de evaluación judicial, definiendo así la viabilidad legal de las políticas de erradicación actuales.