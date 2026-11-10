Consejo de Estado confirma mala praxis médica en Clínica de la Policía en Envigado

El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por mala praxis médica en Envigado y ordenó indemnizar a la familia con cerca de $300 millones.

El Consejo de Estado, a través de su Sección Tercera, Subsección B, confirmó la responsabilidad patrimonial del Estado por una mala praxis médica ocurrida hace 20 años en la Clínica de la Policía Nacional, en Envigado, Antioquia. La sentencia ordenó indemnizar a un niño que, en ese entonces tenía cuatro años, y a su familia, incluidas sus hermanas y su abuela, con cerca de $300 millones.

Según el documento judicial, los hechos se remontan al 9 de junio de 2008, cuando el menor acudió al servicio de urgencias de la clínica por fiebre y dolor articular generalizado. El diagnóstico inicial fue una infección aguda en las vías respiratorias superiores, pero el procedimiento posterior derivó en una lesión que cambió la vida del paciente.

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Cómo se produjo la lesión del nervio ciático

La lesión del nervio ciático derecho se produjo tras una inyección de dipirona sódica aplicada en la cadera del menor por una auxiliar de enfermería. Según el fallo, el niño manifestó dolor intenso inmediatamente después de la punción.

Medicina Legal dictaminó en 2010 que la intervención dejó secuelas permanentes, entre ellas dolores del nervio ciático, cojera y una pérdida de la capacidad laboral evaluada. Posteriormente, peritos médicos corroboraron en 2014 que el dolor severo obligó a administrar de forma prolongada analgésicos opiáceos como tramadol y morfina.

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Esos medicamentos derivaron en dependencia física, trastornos de ansiedad, depresión severa e intentos de suicidio, de acuerdo con las pruebas periciales incorporadas al proceso. Los padres del menor, quienes debieron hacer grandes sacrificios para atender a su hijo, presentaron la demanda de reparación directa.

Argumentos de la Policía y de la familia

Los padres del menor demandaron a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, y sostuvieron que la Clínica incurrió en una falla probada del servicio médico. Además, denunciaron una falla por la demora diagnóstica y asistencial, porque transcurrieron casi tres meses entre la inyección y la confirmación de la lesión.

La familia pidió el pago de perjuicios morales para la víctima y para su grupo familiar, el reconocimiento del daño a la salud, el lucro cesante por la pérdida de la capacidad laboral del menor, los ingresos cesantes de los padres y el daño emergente por gastos médicos y la afectación del patrimonio familiar.

La Policía Nacional, entidad que administra la clínica, se opuso a todas las pretensiones. Sostuvo que la atención en urgencias y el seguimiento posterior fueron oportunos, diligentes y acordes con la norma, y atribuyó las complicaciones a un presunto incumplimiento de la madre en la administración de las dosis indicadas.

Para respaldar su posición, la Policía presentó un concepto del grupo médico interdisciplinario de abril de 2009, según el cual el menor presentaba signos de reinervación y no registraba deficiencia motora. También alegó caducidad de la acción frente a la demanda y a las pretensiones adicionales.

Fundamentos de la decisión judicial

El Consejo de Estado desestimó la caducidad propuesta por la Policía Nacional. El Tribunal constató que las solicitudes de conciliación prejudicial suspendieron oportunamente los términos procesales de la demanda presentada por los familiares del menor.

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El Tribunal concluyó que la falla del servicio quedó plenamente demostrada. Entre las pruebas citadas figuran la desvinculación de la auxiliar de enfermería, la adopción de medidas correctivas en el servicio y la historia clínica, en la que el personal médico registró expresamente una lesión en nervio ciático por mal procedimiento de enfermería.

Los dictámenes periciales de la Universidad CES confirmaron que la punción se aplicó fuera del cuadrante superior externo del glúteo, la única zona anatómicamente segura. Con base en ese material, el juez descartó que la madre hubiera provocado el daño.

El Consejo de Estado precisó que, en casos de lesiones psicofísicas, el daño a la salud desplaza y absorbe las categorías de daño a la vida de relación. Según la providencia, las variaciones en el suministro de fármacos no derivaron de descuido materno, sino del dolor neuropático severo y de la dependencia a opiáceos provocada por la misma lesión.

Impacto para la familia y próximos pasos

La decisión reconoce una indemnización cercana a $300 millones para el niño afectado y para su familia, incluidas sus hermanas y su abuela, por los perjuicios causados por la mala praxis médica. El fallo fija así un monto concreto para compensar las secuelas permanentes documentadas por Medicina Legal.

El caso ilustra cómo un procedimiento aparentemente rutinario puede generar consecuencias de largo plazo cuando no se ejecuta correctamente. La sentencia del Consejo de Estado establece que la responsabilidad recae sobre el Estado, a través de la Policía Nacional, que administraba la clínica en Envigado.