Consejo de Estado emite sentencia contra presidente Gustavo Petro por promover proyecto político del Pacto Histórico

El Consejo de Estado emitió una sentencia severa contra el presidente Gustavo Petro por promover el proyecto político del Pacto Histórico en publicaciones, discursos y redes sociales. La sentencia establece que el presidente incumplió lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Constitución, que establece las prohibiciones para funcionarios públicos en el marco de las elecciones presidenciales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado emitió una sentencia severa contra el presidente Gustavo Petro , quien fue acusado de promover el proyecto político del Pacto Histórico en publicaciones, discursos y redes sociales.

Esto se produjo en medio de las controversias alrededor del presidente, quien ha sido objeto de múltiples críticas. El Consejo de Estado emitió la sentencia a solo tres días de los comicios presidenciales de 2026.

La sentencia se basó en una acción de cumplimiento presentada por la organización que señaló al mandatario y al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) de utilizar publicaciones, discursos y redes sociales para promover el proyecto político del Pacto Histórico y cuestionar a sectores de oposición. La sentencia establece que el presidente incumplió lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Constitución, que establece las prohibiciones para funcionarios públicos en el marco de las elecciones presidenciales.

En este sentido, se le ordenó al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político. Esta decisión se produjo dentro de una acción de cumplimiento presentada por la organización que busca proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones.

La sentencia del Consejo de Estado es un paso importante en la protección del proceso electoral y garantiza que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, la decisión también genera preocupación sobre la capacidad del presidente para cumplir con sus obligaciones en el cargo. La sentencia del Consejo de Estado es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la integridad en el proceso electoral.

La decisión también genera debate sobre la relación entre el presidente y el Pacto Histórico, y si el presidente ha utilizado su posición para promover el proyecto político del partido





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