El alto tribunal determinó que el presidente Abelardo de la Espriella vulneró derechos fundamentales con sus declaraciones contra el wokismo y ordenó una disculpa pública en cinco días.

El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una decisión judicial contundente que obliga al presidente Abelardo de la Espriella a disculparse públicamente dentro de un plazo de cinco días. Esta resolución surge como respuesta a una tutela presentada por el exviceministro Héctor Gabriel Rondón Olave, quien argumentó que las declaraciones de la Presidencia de la República generaron un ambiente de hostilidad y estigmatización hacia personas con ideas progresistas.

El origen del conflicto y las declaraciones presidenciales

El origen de este litigio radica en un discurso pronunciado por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura en Bogotá. En aquella intervención, el mandatario denominó al wokismo como un cáncer que amenaza la unidad nacional y afirmó que su administración mantendría una lucha abierta, total, decidida y patriótica contra esta corriente ideológica.

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Dentro de su alocución, Abelardo de la Espriella tildó de absurdo el modelo gubernamental de su antecesor, Gustavo Petro. Asimismo, estableció que no habría espacio para funcionarios públicos que mantuvieran posturas progresistas, declarando textualmente que no permitiría que ningún empleado estatal sostuviera esas posiciones. Estas afirmaciones ocurrieron en el Claustro de Santa Clara, un lugar simbólico de la historia política colombiana.

La tutela de Héctor Gabriel Rondón Olave

Héctor Gabriel Rondón Olave, exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, interpuso la tutela alegando que las palabras del presidente vulneraban sus derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad. Rondón Olave señaló que sus convicciones progresistas lo identifican públicamente con el sector político que el jefe de Estado estaba señalando.

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El tutelante recordó que en 2001 fue víctima de desplazamiento forzado debido a sus convicciones políticas, lo que lo convirtió en un blanco para grupos armados. Argumentó que el discurso del presidente Abelardo de la Espriella reactiva el mismo patrón de señalamiento que precedió la violencia sufrida años atrás. Además, denunció que el 20 de octubre de 2026, su familia recibió llamadas telefónicas insultantes, vinculando este acoso directo con el clima generado por el mandatario.

Límites constitucionales y responsabilidad del Estado

El alto tribunal encontró que las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella excedieron los límites de la libertad de expresión ideológica. El Consejo de Estado estableció que los funcionarios públicos enfrentan restricciones más estrictas en el ejercicio de su libertad de expresión en comparación con los particulares, debido a la mayor confianza ciudadana que reside en sus cargos.

La corte advirtió que el impacto de las palabras de los líderes políticos es mucho mayor y exige una diligencia superior en sus opiniones. Se subrayó que el Estado tiene la obligación internacional y local de no realizar manifestaciones racistas o discriminatorias. El discurso presidencial debe someterse a estrictos estándares de razonabilidad y responsabilidad, especialmente cuando involucra a grupos o personas vulnerables.

Consecuencias inmediatas y próximos pasos

Como consecuencia directa de esta sentencia, el presidente Abelardo de la Espriella debe emitir una disculpa pública oficial dentro de un término perentorio de cinco días. Esta medida busca reparar el daño moral y simbólico causado a los derechos de las personas que comparten ideas progresistas o defensoras de la diversidad sexual y de género.

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El fallo refuerza el principio de pluralismo como pilar fundante del Estado colombiano. El Consejo de Estado recordó que los líderes políticos no deben hacer declaraciones que promuevan la intolerancia, la discriminación o la desinformación. La decisión cierra este ciclo legal, imponiendo un límite claro a la retórica oficial y estableciendo precedentes sobre la responsabilidad discursiva de la máxima autoridad ejecutiva.