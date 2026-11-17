El Consejo de Estado dio cinco días a Gustavo Petro para retirar de X sus señalamientos de fraude electoral contra el registrador Hernán Penagos.

El Consejo de Estado le ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar de su cuenta de X las publicaciones en las que señaló un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de este año. El plazo es de cinco días, contados a partir de la notificación del fallo de tutela de primera instancia, fechado el 30 de octubre. La decisión protege los derechos a la honra y al buen nombre del registrador nacional, Hernán Penagos, así como el derecho al buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Penagos presentó la acción de tutela en nombre propio y en representación de la entidad. El tribunal concedió el amparo y precisó que la orden también cobija las declaraciones que Gustavo Petro hizo durante el Consejo de Ministros del 14 de julio. En el mismo plazo de cinco días, el expresidente deberá retirar ese contenido de todas las cuentas o medios que administre.

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Qué dijo Petro sobre el fraude electoral

Los señalamientos que dieron origen a la tutela se difundieron entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, periodo en el que Gustavo Petro todavía ejercía como presidente de la República. En uno de los primeros mensajes, el entonces mandatario afirmó que presentaba las bases comprobadas del posible fraude.

En esas publicaciones, Petro también sostuvo que el registrador Hernán Penagos se había negado a entregar el código fuente del software electoral y que dicho software había sido modificado dos veces el 26 de mayo. Según el fallo, estas afirmaciones fueron reiteradas en el tiempo.

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El 5 de agosto, Petro volvió sobre el tema y afirmó que existían patrones de votación en 1.350 puestos que, según él, habrían favorecido a uno de los candidatos. Al día siguiente, Hernán Penagos solicitó una rectificación. Como el expresidente no respondió, Penagos radicó la tutela el 29 de septiembre.

Argumentos de la defensa y razones de la Sala

Durante el trámite, la defensa de Gustavo Petro mencionó una denuncia penal radicada el 13 de octubre contra el registrador Hernán Penagos. La Sala del Consejo de Estado señaló que, cuando esa denuncia fue presentada, los mensajes ya se habían difundido y la tutela ya estaba radicada. Por esa razón, concluyó que la denuncia no podía servir de respaldo a los señalamientos en el momento en que Petro los hizo.

Además de ordenar el retiro de las publicaciones, el tribunal le prohibió a Gustavo Petro atribuirle a Hernán Penagos un fraude electoral o conductas delictivas. Tampoco podrá señalar a la Registraduría Nacional de haber realizado, facilitado o participado en un fraude, salvo que una decisión en firme de una autoridad competente respalde esas afirmaciones.

Hernán Penagos había pedido, como solicitud subsidiaria, que Gustavo Petro rectificara sus afirmaciones en caso de que el tribunal no accediera a su petición principal. Para decidir el amparo, la Sala tuvo en cuenta que Petro no respondió a la solicitud de rectificación, que los señalamientos se repitieron durante más de dos meses y que los mensajes seguían disponibles en su cuenta de X.

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Revelación sobre la Dirección Nacional de Inteligencia y el censo electoral

En medio de esta determinación judicial, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol divulgó esta semana un presunto intento de acceso a información de la Registraduría Nacional durante los últimos meses del Gobierno Petro. Según ese medio, a pocas semanas de la primera vuelta del 31 de mayo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) le solicitó a la Registraduría información detallada del censo electoral.

De acuerdo con el reporte, el requerimiento estaba firmado por René Guarín, entonces director encargado de la DNI, e incluía números de cédula, edades, género, pertenencia a grupos poblacionales y puestos de votación. La Registraduría Nacional rechazó la solicitud tras revisar sus fundamentos legales, según el mismo reporte.