La alta corte colombiana protegió el buen nombre del registrador Hernán Penagos y ordenó a Gustavo Petro retirar acusaciones de fraude electoral sin respaldo judicial.

El Consejo de Estado ha emitido una sentencia definitiva que ordena al expresidente Gustavo Petro retirar publicaciones en las redes sociales y abstenerse de realizar nuevas acusaciones contra Hernán Penagos Giraldo. Este fallo responde a una acción de tutela interpuesta por Penagos, quien ejercía el cargo de registrador nacional entre junio y agosto de 2026, fecha en la que se produjeron los hechos denunciados. El alto tribunal determinó que las afirmaciones realizadas por el exmandatario vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre del registrador y a la reputación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Respaldo Judicial Contra Acusaciones Sin Verificación

La corporación judicial estableció con claridad que las declaraciones de Petro no contaban con evidencia verificable que sustentara la existencia de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026. El tribunal subrayó que ningún organismo competente ha declarado la existencia de tal fraude ni ha atribuido responsabilidades penales a Penagos. A pesar de que estas acusaciones condujeron a la presentación de una denuncia penal en contra del registrador, el fallo especifica que esta circunstancia no acredita la ocurrencia de la conducta delictiva ni desvirtúa la presunción de inocencia del funcionario.

Also read Gustavo Petro critica la versión oficial del Palacio de Justicia 1985

Obligaciones Específicas Ordenadas al Exmandatario

Como consecuencia directa de la sentencia, el Consejo de Estado impuso medidas concretas para la rectificación del daño causado a la reputación institucional. Se ordenó a Petro retirar de su cuenta en la red social X todas las publicaciones identificadas en el expediente y eliminar el contenido de cualquier intervención realizada durante un consejo de ministros que administre el gobierno. El plazo fijado para el cumplimiento de estas obligaciones de no hacer y de hacer fue de cinco días contados desde la notificación oficial de la providencia, lo que asegura una ejecución inmediata del fallo.

Protección al Buen Nombre De La Registraduría

La decisión no solo ampara los derechos personales de Hernán Penagos Giraldo, sino que también protege el buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil como entidad pública. La Sala del Consejo de Estado recordó que, si bien los funcionarios públicos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio, esto no implica que deban soportar imputaciones públicas de delitos sin un respaldo verificable. El tribunal destacó que las expresiones fueron realizadas cuando Petro ejercía la Presidencia de la República, una condición que le imponía un deber reforzado de veracidad y responsabilidad en sus comunicaciones públicas.

Advertisement

Impugnación Del Argumento De La Denuncia Penal

Un punto crucial del fallo fue la refutación del argumento que intentaba justificar las declaraciones basándose en la denuncia penal posterior. El Consejo de Estado concluyó que una denuncia presentada con posterioridad a los hechos no puede servir como soporte de las acusaciones formuladas meses antes. La corporación precisó que dicha denuncia no constituye una prueba de los hechos denunciados ni una declaración de responsabilidad, manteniendo así el estatus de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada. Esto refuerza la línea de protección legal contra la difamación a través de la vía pública.

Restricciones Futuras Para El Exmandatario

La resolución establece una prohibición permanente para que Petro vuelva a atribuir a Hernán Penagos Giraldo la comisión de un fraude electoral o de delitos relacionados con las elecciones. Asimismo, se le prohíbe acusar a la Registraduría de participar en estas ilegalidades, salvo que exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que así lo establezca. Esta medida busca garantizar que las controversias políticas y administrativas se resuelvan mediante los mecanismos jurídicos correspondientes y no a través de acusaciones infundadas que afecten la estabilidad institucional y la reputación de los servidores públicos.