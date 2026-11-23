El fallo de segunda instancia confirma la reelección de Cristian Fernando Portilla Pérez para el periodo 2025-2027, descartando demandas de irregularidades.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó definitivamente la legitimidad de la elección de Cristian Fernando Portilla Pérez como alcalde de Bucaramanga. Este fallo de segunda instancia otorga carácter ejecutorio a la decisión previa del Tribunal Administrativo de Santander, permitiendo que el mandatario complete sus dos años en el cargo. La resolución fue conocida en primicia por el medio Vanguardia y cierra definitivamente el litigio legal iniciado tras las elecciones atípicas.

Confirmación judicial del mandato local

La magistrada Gloria María Gómez Montoya, de la Sección Quinta, emitió su fallo a favor del mandatario local el jueves de la semana pasada. Su decisión confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 1 de septiembre de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda inicial. El despacho judicial ratificó que no existen pruebas suficientes para anular la elección, basándose en los argumentos expuestos en la providencia.

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Esta resolución es fundamental porque habilita a Cristian Fernando Portilla Pérez para culminar su mandato al frente de la Alcaldía de Bucaramanga. El mandatario ganó los procesos electorales atípicos celebrados el 12 de diciembre de 2025, obteniendo más de 64.000 votos de ventaja sobre sus opositores. Con este fallo, se valida la legalidad de su acceso a la administración municipal para el periodo establecido.

Posición del Ministerio Público y Procuraduría

Ante el despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, presentó un concepto oficial. En su intervención, la funcionaria del Ministerio Público solicitó explícitamente a la Sección Quinta dejar en firme la elección de Portilla como alcalde. Su argumentación se centró en la ausencia de infracciones normativas que invalidaran el procedimiento electoral.

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El concepto de la Procuraduría reafirmó que el proceso de inscripción, confirmación y realización de las elecciones atípicas se surtió conforme al marco jurídico vigente. Se indicó que no se desprende ninguna infracción con incidencia en la validez del procedimiento. Por tanto, los reproches formulados por los demandantes se consideran insuficientes para desvirtuar la legalidad del acto demandado o justificar su anulación.

Detalles de la demanda y los argumentos opositores

La demanda original fue presentada por Liliana Marcela Oliveros Mantilla, Edgar Solier Millares y otros ciudadanos contra el mandatario local. Los actores legales argumentaron presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de la candidatura de Portilla Pérez durante las elecciones de diciembre pasado. Sus reclamos se enfocaron en la validez del aval político y las renuncias previas.

Edgar Millares declaró previamente que las controversias giraban en torno al aval, la renuncia y el desistimiento posterior. También se discutió la probabilidad de que el mandatario hubiera violado el régimen de inhabilidades por ejercer autoridad administrativa durante el año anterior a la elección. Los demandantes sostuvieron que las irregularidades surgieron cuando Portilla Pérez renunció a su propia candidatura en un momento determinado del proceso.

Implicaciones y continuidad administrativa

Existe un intento previo por parte de los opositores para instalar al exconcejal de Bucaramanga, Arturo Zambrano, como reemplazo del mandatario. Sin embargo, el Partido Cambio Radical se negó a entregar el aval correspondiente para dicha sustitución. La decisión final del Consejo de Estado elimina cualquier ambigüedad sobre la representatividad de Portilla Pérez en la administración municipal.

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Con esta sentencia ejecutoriada, se garantiza la estabilidad administrativa en la capital del departamento de Santander. El fallo descarta futuras nulidades basadas en los argumentos de inhabilidades o irregularidades de inscripción expuestos por la oposición. La comunidad de Bucaramanga cuenta ahora con certeza jurídica sobre la continuidad del liderazgo local hasta la conclusión del periodo 2025-2027.