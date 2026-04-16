Consejo de Estado Ratifica Regulación de Alocuciones Presidenciales

El Consejo de Estado confirmó la sentencia que ordena regular las alocuciones del presidente Gustavo Petro, desestimando apelaciones y defendiendo el pluralismo informativo. La decisión se basa en la desproporción y falta de justificación de su frecuencia y duración.

El ámbito legal en torno a las apariciones presidenciales ha presenciado un desarrollo significativo. El Consejo de Estado ha ratificado una sentencia previa que exige la regulación de estas alocuciones, al desestimar las apelaciones presentadas por la Presidencia, el sistema de medios públicos y el organismo regulador de las comunicaciones. La Sección Tercera del máximo tribunal tomó esta determinación, concluyendo que no existían motivos válidos para anular la resolución inicial.

En aquel fallo, se había señalado que las alocuciones carecían de una justificación adecuada en cuanto a su contenido, frecuencia y duración, lo que potencialmente podría desequilibrar la información presentada al público. De hecho, datos del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) revelan que durante un periodo de tres años y tres meses, el presidente Gustavo Petro ha acumulado un total de 48 horas y 33 minutos en alocuciones. Como contraste, las intervenciones de sus predecesores, a lo largo de 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos.

Las entidades concernidas, incluida la Comisión de Regulación de Comunicaciones, expresaron dudas sobre el alcance de la acción de tutela que originó este caso. Argumentaron que la sentencia imponía responsabilidades que no estaban contempladas en la ley, se entrometía en sus facultades y planteaba interrogantes de constitucionalidad. Por su parte, el presidente Gustavo Petro argumentó que la decisión judicial no cumplía con criterios como la subsidiariedad y que no existía una afectación concreta que legitimara la intervención judicial.

No obstante, el Consejo de Estado desestimó estas objeciones y reafirmó la protección del derecho a la información de los demandantes. Según el tribunal, el uso reiterado y sin una justificación sólida de las alocuciones menoscababa el pluralismo informativo, considerado un pilar fundamental de este derecho. El Consejo afirmó: Una vez verificados los requisitos de procedencia, se confirmará el fallo de primera instancia que otorgó el amparo del derecho fundamental a la información de los actores, dado que las entidades demandadas desconocieron la garantía del pluralismo informativo, componente esencial del mencionado derecho.

La corporación también validó la legitimidad de quienes iniciaron la acción, entre ellos el estudiante de derecho Samuel Ortiz, el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y otros ciudadanos que recurrieron a la tutela al considerar desproporcionado el uso de estos espacios. En su análisis, los magistrados determinaron adicionalmente que la tutela era procedente, ya que los demandantes no disponían de otro recurso judicial efectivo para lograr una protección integral, oportuna y eficaz del derecho fundamental cuya vulneración se alegaba.

El Consejo de Estado, en su fallo, también fue categórico al señalar que esta decisión no afecta a otros funcionarios públicos, sino que se aplica de manera específica al caso del presidente Gustavo Petro. Esta sentencia marca un precedente importante en la forma en que se conciben y regulan las comunicaciones oficiales, buscando salvaguardar el derecho ciudadano a una información equilibrada y plural.

La contundencia del fallo, al desestimar los argumentos de las partes demandadas y reafirmar los principios constitucionales en juego, subraya la importancia de la supervisión judicial sobre el ejercicio del poder, incluso en lo que respecta a la comunicación directa del ejecutivo. La extensión del tiempo en alocuciones del actual mandatario, comparada con la de sus antecesores, fue un factor clave que sustentó la argumentación de desproporcionalidad y afectación al pluralismo.

La decisión del Consejo de Estado no solo busca corregir una práctica, sino también establecer directrices claras para el futuro, promoviendo un ejercicio más responsable y transparente de la comunicación presidencial en beneficio de la democracia y la ciudadanía





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