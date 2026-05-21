Consejo de Estado reactiva las órdenes de captura de siete cabecillas del Valle de Aburrá para evitar fuga y suspende Resolución 72 de Fiscalía

El Consejo de Estado ha desestimado y suspendido provisionalmente la Resolución 72 de la Fiscalía General de la Nación, que levantaba temporalmente las órdenes de captura de 23 cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá. Esta medida se toma a petición de la Fiscalía para evitar que estos criminales huyan y facilitar los acercamientos del Gobierno con estas bandas criminales.

El Consejo de Estado reactiva las órdenes de captura de siete cabecillas del Valle de Aburrá que negocian con el Gobierno La Fiscalía había levantado por un momento las órdenes de detención para avanzar con la ‘Paz Urbana’, pero la Gobernación de Antioquia se opuso.

La 'Paz Urbana' del gobierno de Gustavo Petro busca dialogar con jefes de bandas criminales de Antioquia y el Valle de Aburrá. A partir de las negociaciones, la Fiscalía había suspendido sus órdenes de captura y el Inpec les autorizó a los cabecillas ir a eventos en plaza pública.

El magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, de la Sección Primera del Consejo de Estado, suspendió provisionalmente la Resolución 72 de marzo de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, que revocó temporalmente las órdenes de captura de veintitrés cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá. Las cabecillas del Valle de Aburrá respondieron a la revocatoria de la libertad de Fiscalía con la amenaza de desescalamiento de acciones criminales.

El Consejo de Estado hizo saltar las órdenes de captura de siete jefes criminales a partir de su investigación





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

'Paz Urbana' Consejo De Estado Fiscalia General De La Nación Gobierno De Gustavo Petro Andrés Julián Rendón Otty Patiño Bandas Criminales Del Valle De Aburrá Edilberto Oliveros Correa Alberto Antonio Henao Acevedo Fredy Alexander Henao Arias Gustavo Adolfo Pérez Peña Jhon Fredy Yepes Hoyos Mauricio De Jesús Morales Múnera Rodrigo Henao Acevedo Enlace Del Mundo: Politicians Criminals And Victims

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Defensores de la Patria interpone acción de tutela contra decisión del CNE para suspender actividades de firma encuestadora Atlas IntelEl movimiento ciudadano Defensores de la Patria interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra la decisión adoptada por la Magistrada Fabiola Márquez del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual ordenó la suspensión de actividades de la firma encuestadora Atlas Intel en plena campaña presidencial. La tutela busca proteger derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los ciudadanos a conocer el estado real de la contienda.

Read more »

Autoridades Wayúu rechazan decreto de Petro sobre la ‘Línea Negra’ y denuncian afectación territorial en La GuajiraComunidades indígenas piden suspender medida y acusan incumplimiento de fallo del Consejo de Estado.

Read more »

Consejo de Estado frenó suspensión de órdenes de captura de siete cabecillas en AntioquiaEl tribunal decreta una medida cautelar de urgencia que paraliza los beneficios otorgados por la Fiscalía a voceros de estructuras criminales de alto impac...

Read more »

Consejo de Estado suspende beneficio a siete cabecillas de bandas criminales del Valle de AburráLa Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado decretó este miércoles 20 de mayo una medida cautelar de urgencia para suspender provisionalm...

Read more »