Consejo de Estado reactiva órdenes de captura contra jefes de bandas criminales en Medellín

El Consejo de Estado ha reactivado siete órdenes de captura contra jefes de bandas criminales de Medellín, que el Gobierno había suspendido por diálogos en la paz total. La decisión se tomó en el marco de una demanda de nulidad simple presentada por el departamento de Antioquia contra la Resolución 00072 del 27 de marzo pasado, por la cual se resuelve la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas armadas de Medellín con las que el Gobierno dialoga producto de la política de paz urbana. El Consejo de Estado argumenta que la resolución no tuvo en cuenta las exigencias que la Corte Constitucional impuso para la aplicación de la suspensión de órdenes de captura prevista en la Ley de Paz Total, en el marco de la exequibilidad condicionada del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

El Consejo de Estado ha reactivado siete órdenes de captura contra jefes de bandas criminales de Medellín , que el Gobierno había suspendido por diálogos en la paz total .

La decisión se tomó en el marco de una demanda de nulidad simple presentada por el departamento de Antioquia contra la Resolución 00072 del 27 de marzo pasado, por la cual se resuelve la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas armadas de Medellín con las que el Gobierno dialoga producto de la política de paz urbana. El Consejo de Estado argumenta que la resolución no tuvo en cuenta las exigencias que la Corte Constitucional impuso para la aplicación de la suspensión de órdenes de captura prevista en la Ley de Paz Total, en el marco de la exequibilidad condicionada del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Según el Consejo de Estado, no se observaron los condicionamientos establecidos, por ejemplo, a la motivación del Gobierno para suspender las órdenes de captura debía sumarse un examen de la Fiscalía sobre la idoneidad de la medida en cada caso concreto. El despacho concluyó que la resolución demandada no contiene esa verificación, que le corresponde a la autoridad judicial, en los términos de la sentencia.

En síntesis, dicha medida no podía ser discrecional y generalizada, pues debía acatar parámetros de evaluación, como la suficiencia de la motivación administrativa, la necesidad de la medida para el cumplimiento de los fines legales y la constatación de que la solicitud se encuentra dentro de los supuestos cubiertos por el marco legal de los acercamientos y conversacione





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