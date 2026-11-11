Consejo de Estado rechaza ocho demandas sobre el "voto fusil" y fortalece acusaciones de la extrema derecha

El Consejo de Estado ha inadmitido ocho demandas de nulidad electoral relacionadas con la teoría del "voto fusil", mientras el senador Iván Cepeda acusa a la derecha de promover la narrativa de manipulación electoral.

El 11 de noviembre el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico comunicó que el Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado ocho demandas de nulidad electoral dirigidas a los llamados " voto fusil", y que dichas decisiones se basan en la falta de pruebas concretas sobre la afectación electoral y la violencia alegada.

Reformulación de las demandas y autoridad judicial

En su comunicado de prensa, Cepeda señaló que el Tribunal, en una decisión el pasado lunes 9 de noviembre, rechazó la segunda demanda presentada por Sergio Álzate González y el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocida como 'Gury'. La petición buscaba declarar la nulidad de las curules, pero el tribunal concluyó que no sustenta ningún acto de violencia ni evidencia de presión sobre los votantes.

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Hasta la fecha, ocho de esas peticiones han sido inadmitidas o rechazadas, quedando sin fundamento legal la narrativa de un patrón sistemático de coerción que supuestamente motivó la campaña de Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia en las zonas de mayor presencia de grupos armados ilegales.

Posición del senador y acusaciones contra la extrema derecha

El senador enfatizó que las demarcaciones de la teoría del "voto fusil" fueron impulsadas desde la campaña electoral de su oponente, destacando que la falta de resultados estadísticos significativos, según la Misión de Observación Electoral, refuta la intervención de grupos armados en los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

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Cepeda calificó la acusación como "falaz" y la atribuyó a sectores de la extrema derecha, argumentando que la estrategia busca desacreditar el apoyo popular y exponer al electorado como víctima de una supuesta manipulación. El senador sostuvo que su campaña se basó en la transparencia y honestidad, y que la teoría de un uso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para alterar los resultados también fracasó.

Impacto electoral en los municipios con Programas de Desarrollo

Un análisis de los resultados en los 167 municipios donde se implementaron Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) mostró que Cepeda ganó en 121 de ellos, mientras que Abelardo de la Espriella ganó en los 46 territorios más afectados por la violencia y la pobreza rural.

La decisión del Consejo de Estado, al no aceptar las demandas, fortalece la posición del senador y su crítico de la teoría del "voto fusil", y plantea un precedente para futuras reclamaciones sobre supuesta manipulación electoral en áreas con presencia de actores armados ilegales.

Perspectivas futuras y próximas medidas

Con la base de la ausencia de evidencia legal, se prevé que las autoridades continúan monitoreando la situación electoral en las zonas de riesgo, manteniendo la transparencia de los procesos y evitando caer en narrativas infundadas que puedan perturbar la estabilidad democrática del país.