Consejo de Estado rechaza tutela por laicidad contra Abelardo de la Espriella

La Sección Quinta del Consejo de Estado denegó la acción de tutela contra el presidente Abelardo de la Espriella, resolviendo que sus actos no vulneran la neutralidad religiosa del Estado colombiano ni establecen privilegios institucionales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó formalmente una acción de tutela interpuesta contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, junto con los ministros del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este fallo judicial descartó las acusaciones de que existieran actos contrarios a la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado colombiano en sus gestiones oficiales.

Resolución judicial sobre actos de gobierno

El tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para establecer que las autoridades nacionales hubieran concedido privilegios exclusivos a una confesión específica. Tampoco se encontró evidencia de que se haya intentado convertir alguna creencia en religión oficial de la nación. Por esta razón, la corporación descartó rotundamente que las actuaciones examinadas representaran una vulneración de los principios constitucionales invocados por los demandantes.

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Contexto del Gran Velatón y uso de recursos

Uno de los episodios centrales de la controversia fue la asistencia del presidente Abelardo de la Espriella a la Gran Velatón por Colombia. En este acto, participó en la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima, en medio de las manifestaciones de solidaridad por la tragedia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Para los magistrados, la presencia del mandatario y el gesto realizado no constituían una transgresión de la laicidad estatal.

La decisión tuvo en cuenta que la jornada perseguía propósitos ajenos al proselitismo religioso. Estos objetivos estaban relacionados con el acompañamiento a las personas afectadas y la unión de la sociedad frente a la emergencia. Además, el análisis incluyó el dinero destinado por el Ministerio de las Culturas a la realización del velatón. Los recursos fueron utilizados para cubrir componentes técnicos y artísticos de la actividad, además de su documentación audiovisual.

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Análisis de gastos públicos y diplomacia

El Consejo de Estado consideró que estas erogaciones estaban relacionadas con compromisos contractuales y con la divulgación de un acontecimiento de interés público. En consecuencia, estableció que la contratación para desarrollar y registrar el evento no podía interpretarse como un mecanismo de financiación de la Iglesia católica. El criterio del tribunal se fundamentó en la finalidad de los gastos y no exclusivamente en la presencia de símbolos religiosos.

Otro asunto estudiado fue el empleo de la frase viva Cristo Rey por parte de Abelardo de la Espriella, tanto durante su posesión como en otras intervenciones públicas. Frente a este punto, los magistrados recordaron que el jefe de Estado es titular de derechos fundamentales como la libertad de conciencia, de culto y de expresión. La providencia también examinó la visita presidencial a un templo y el uso de una kipá en actos oficiales.

Límites entre política exterior y fe religiosa

Sobre el uso de símbolos judíos, el tribunal encontró que la actuación tenía una motivación asociada al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y bilaterales con Israel. Por lo tanto, no podía considerarse automáticamente una manifestación de preferencia estatal por una religión. El Consejo de Estado aclaró que las relaciones del Gobierno con el Estado de Israel no significaban un respaldo institucional a la religión judía.

La corporación insistió en la necesidad de distinguir las actuaciones propias de la política exterior de aquellas que buscan promover ventajas a una confesión. La publicación del ministro del Interior en la red social X también fue revisada. El alto tribunal concluyó que el mensaje respondía a una expresión de acompañamiento institucional durante una fecha de duelo.

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Compromiso con la libertad de cultos

El contenido del mensaje digital reafirmó el compromiso del Estado con la libertad de cultos. El tribunal determinó que su propósito no era establecer el judaísmo como religión oficial. Finalmente, la Sección Quinta concluyó que los acontecimientos incluidos en la demanda no acreditaban un desconocimiento de la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Con esa valoración, negó la tutela presentada.