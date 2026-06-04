Consejo de Estado revoca suspensión del Decreto 572 de 2025

El Consejo de Estado revoca la suspensión del Decreto 572 de 2025, que modificó las tarifas de autorretención. La decisión busca otorgar tiempo suficiente a los agentes de retención y autorretención para realizar ajustes en sus sistemas informáticos.
El Consejo de Estado revoca la suspensión del Decreto 572 de 2025, que modificó las tarifas de autorretención . La decisión busca otorgar tiempo suficiente a los agentes de retención y autorretención para realizar ajustes en sus sistemas informáticos.
La medida tiene un impacto directo sobre el recaudo de recursos para el Estado, ya que la retención y autorretención en la fuente continuarán aplicándose mientras el Consejo de Estado adopta una decisión definitiva sobre la validez jurídica del decreto expedido por el Gobierno nacional
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