Consejo de Estado suspende concurso para elegir 329 notarios en Colombia

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el concurso público para asignar 329 notarías del país, tras una medida cautelar ordenada por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. La suspensión se produce mientras se evalúan las alertas de la Procuraduría y la Contraloría y se resuelven las irregularidades detectadas en el proceso.

El Consejo de Estado suspendió el concurso para elegir 329 notarios en Colombia mientras evalúa de fondo las alertas de la Procuraduría y la Contraloría .

El concurso para elegir notarios en propiedad en Colombia volvería a reactivarse tras siete meses de suspensión, pese a los cuestionamientos de la Procuraduría y la Contraloría y a las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso. Mientras el Consejo Superior de Carrera Notarial insiste en avanzar con el cronograma, crecen las dudas sobre la legalidad y transparencia de la convocatoria





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