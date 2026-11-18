El Consejo de Estado anuló temporalmente el Decreto 1485 de 2025 por vicios de procedimiento. Restablece el mecanismo del Decreto 036 de 2015 para el cálculo de pensiones mínimas en el sector privado.

El Consejo de Estado de Colombia adoptó una decisión clave al suspender provisionalmente la totalidad del Decreto 1485 de 2025. Esta norma, promulgada por el gobierno anterior, buscaba modificar el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el régimen privado de pensiones. La medida busca proteger la estabilidad financiera del sistema al restablecer temporalmente la aplicación del Decreto 036 de 2015.

Anulaciones legales y vicios de expedición

Esta suspensión se produjo al resolver dos recursos de súplica presentados dentro de las demandas de nulidad contra la nueva normativa. La máxima autoridad administrativa encontró un posible vicio en la expedición de la nueva norma debido a la omisión del trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, conocida como SIC. La decisión se mantiene mientras se resuelve de fondo la demanda en los tribunales.

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El Decreto 1485 redefinió el parámetro utilizado para proyectar el crecimiento real del salario mínimo y calcular las obligaciones pensionales futuras. Según los cálculos presentados en el proceso, la aplicación de este nuevo mecanismo llevó el parámetro de 0,39% a 1,99%. Este cambio en el indicador técnico generó controversia sobre su impacto en la sostenibilidad del sistema pensional y en las cargas para las aseguradoras.

Impacto en las reservas matemáticas y capital requerido

Para comprender la magnitud del cambio, es necesario entender que el deslizamiento del salario mínimo corresponde a la diferencia entre el incremento porcentual del salario mínimo y la inflación del año anterior. Si el salario mínimo aumenta 10% y la inflación fue de 5%, el deslizamiento es de cinco puntos porcentuales. Esta diferencia representa un mayor crecimiento de las pensiones mínimas frente a las obligaciones que se proyectarían si solo se tuviera en cuenta la inflación.

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Para calcular los recursos necesarios para garantizar esas obligaciones futuras, las aseguradoras utilizan un parámetro de deslizamiento que permite proyectar el crecimiento real de las mesadas. Bajo el esquema anterior del Decreto 036 de 2015, este indicador se calculaba a partir del promedio de crecimiento de la productividad de los últimos diez años. El nuevo decreto incorporó también un porcentaje de la inflación promedio de ese periodo, modificando los supuestos para calcular las reservas matemáticas.

Los demandantes argumentaron que esta modificación redujo la cobertura estatal a un rango entre 10% y 20%. Esto trasladó una mayor carga financiera a las aseguradoras, aumentando en más de $100 millones el capital requerido por los afiliados para financiar una renta vitalicia de pensión mínima. Estas cifras corresponden a los argumentos expuestos en el proceso y no a conclusiones definitivas del Consejo de Estado.

Posiciones de Asofondos, Fasecolda y el Ministerio de Hacienda

Asofondos y Fasecolda alegaron en el proceso un exceso en la potestad reglamentaria, falsa motivación, regresividad en derechos pensionales y perjuicios para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, conocido como Rais. Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó la negativa a suspender el decreto por estos argumentos específicos. La corte consideró que las diferencias entre los estudios técnicos presentados por las partes requieren un debate probatorio más amplio, propio de la sentencia definitiva.

No obstante, el fallo sí encontró fallas procedimentales graves en la elaboración de la norma. La normativa sobre abogacía de la competencia obliga a remitir a la SIC cualquier proyecto regulatorio que pueda tener incidencia potencial sobre la libre competencia en los mercados. Esto aplica sin importar si su finalidad principal es de seguridad social o sostenibilidad fiscal. Los estudios de la Unidad de Regulación Financiera, URF, y las advertencias de la Procuraduría señalaron que el decreto podía trasladar riesgos financieros significativos.

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Restauración del mecanismo del Decreto 036 de 2015

Con la suspensión provisional, vuelve a aplicarse el Decreto 036 de 2015, cuya normativa utilizaba como parámetro el crecimiento promedio de la productividad de los últimos diez años, fijado en 0,39%. Bajo este esquema, el Estado cubría la diferencia que se generaba cuando el deslizamiento observado superaba el parámetro reconocido en el mecanismo. Esta disposición seguía las condiciones establecidas en la normativa anterior para garantizar la equidad del sistema.

De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda de ese momento omitió realizar los estudios técnicos de competencia. La entidad no diligenció debidamente el cuestionario de la SIC y tampoco dejó constancia en el decreto de alguna excepción legal que justificara no adelantar el procedimiento. Esta omisión configura preliminarmente un vicio de expedición irregular del acto administrativo, justificando la intervención de la corte para proteger los derechos de los afiliados y la estabilidad del mercado de seguros.