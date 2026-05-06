Consejo de Estado suspende decreto que obligaba al traslado masivo de millones de usuarios de salud

El alto tribunal detuvo la aplicación del Decreto 0182 de 2026 para evitar que 6,6 millones de personas fueran trasladadas forzosamente entre EPS, protegiendo el derecho a la libre elección y la salud de pacientes críticos.

El Consejo de Estado ha tomado una decisión trascendental al suspender provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, una medida impulsada por el Ministerio de Salud que pretendía reorganizar la operatividad de las Entidades Promotoras de Salud en todo el territorio colombiano.

Esta normativa, promovida por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, establecía nuevos criterios y requisitos mínimos de afiliación para que las EPS pudieran mantener su operación en diversos departamentos y municipios. Sin embargo, el impacto real de esta norma habría sido masivo y disruptivo, ya que según los análisis judiciales, habría provocado el traslado forzoso de aproximadamente 6,6 millones de ciudadanos entre distintas entidades prestadoras de salud.

De este total, cerca de 2,6 millones de usuarios habrían sido redirigidos hacia la Nueva EPS, una entidad que se encuentra actualmente bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024, lo que generaba una preocupación inmediata sobre la capacidad de absorción y calidad del servicio en las regiones más apartadas del país. La suspensión del decreto surge principalmente a raíz de una demanda interpuesta por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien señaló que la medida vulneraba el derecho fundamental a la libre elección del sistema de salud.

La congresista argumentó que el traslado automático de millones de personas sin su consentimiento previo representaba una arbitrariedad administrativa inaceptable en un estado de derecho. Más allá de la legalidad, Miranda puso el foco en la crisis humanitaria potencial, advirtiendo que los cambios abruptos de EPS podrían interrumpir tratamientos críticos para pacientes con patologías de alto costo.

Personas diagnosticadas con cáncer, pacientes renales, individuos con enfermedades huérfanas y aquellos que han pasado por procesos de trasplante se encontraban en una posición de vulnerabilidad extrema, ya que cualquier falla en la transición administrativa podría significar la pérdida de acceso a medicamentos vitales, cirugías programadas o citas con especialistas, poniendo en riesgo sus vidas. Por otro lado, la batalla legal se intensificó con la intervención del representante Andrés Forero, quien también demandó la norma alegando que el gobierno estaba intentando revivir una medida ya suspendida previamente por las mismas instancias.

Forero señaló que el Decreto 0182 era esencialmente una copia del Decreto 0858 de 2025, el cual el Consejo de Estado ya había invalidado en octubre de ese año por exceder las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo. Esta insistencia del Ministerio de Salud en implementar una política ya rechazada judicialmente llevó al representante a solicitar incluso un incidente de desacato contra el ministro Jaramillo.

Cabe resaltar que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había anticipado este escenario al ordenar una suspensión urgente del decreto el 10 de marzo, en respuesta a una acción popular presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez, demostrando un rechazo judicial coordinado frente a la norma en múltiples niveles. El panorama se vuelve aún más complejo al analizar la situación actual de la Nueva EPS, que es la entidad más grande del país al concentrar el 22 por ciento de los afiliados.

A pesar de su tamaño, su eficiencia operativa está bajo un severo cuestionamiento. Datos de la Defensoría del Pueblo revelan que en 2025 se registraron más de 14 mil quejas formales relacionadas con el acceso a servicios básicos y la entrega de medicamentos, lo que representa un incremento alarmante del 107 por ciento comparado con el año anterior.

En este contexto, obligar a millones de personas a migrar hacia una entidad ya saturada y en crisis administrativa habría sido una receta para el colapso del sistema de salud. Finalmente, este fallo se alinea con una tendencia reciente donde el Consejo de Estado ha frenado diversas iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, incluyendo medidas sobre el traslado de fondos de pensiones a Colpensiones y ajustes al salario mínimo, evidenciando una tensión constante entre la agenda transformadora del Ejecutivo y los frenos y contrapesos del sistema judicial colombiano





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