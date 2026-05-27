Consejo de Estado suspende norma que establecía presencia obligatoria del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Banco de la República

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la norma que establecía la presencia obligatoria del ministro de Hacienda como requisito para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar y tomar decisiones. Este es un paso importante en la discusión jurídica sobre la reglamentación del banco central.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la norma que establecía la presencia obligatoria del ministro de Hacienda como requisito para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar y tomar decisiones.

Este es un paso importante en la discusión jurídica sobre la reglamentación del banco central. El ministro de Hacienda, López, señaló que la deuda interna es una de las principales señales del estado de las finanzas públicas. Indicó que el país atraviesa un déficit fiscal significativo, con niveles que solo se han observado en momentos de crisis como la pandemia y la crisis de fin de siglo.

El déficit fiscal implica que los ingresos del Gobierno no alcanzan para cubrir los gastos, lo que deriva en endeudamiento. En ese contexto, advirtió que en los últimos meses se ha presentado un aumento significativo de la deuda del Gobierno, que crece a un ritmo mayor que los créditos de hogares y empresas, según ANIF.

Esto se refleja en la presión creciente sobre el manejo fiscal del país, aunque señaló que este debe centrarse principalmente en medidas de eficiencia y austeridad en el gasto público. En ese sentido, advirtió que Colombia ha recurrido de forma recurrente a reformas tributarias en los últimos años, lo que no es suficiente para resolver el problema estructural.

Agregó que el país debe considerar algún nivel de tributación adicional, pero insistió en que el eje del ajuste debe ser la reducción del gasto público. También subrayó que el crecimiento económico es determinante, al advertir que con tasas cercanas al 2% o inferiores será difícil corregir el desequilibrio fiscal. ANIF advierte que ajuste fiscal de tres puntos del PIB exigirá recortes, eficiencia del gasto y mayores ingresos, especialmente frente a sectores como hidrocarburos, petróleo, gas y carbón.

Señaló que, aunque estos recursos puedan tener una transición en el largo plazo, actualmente siguen siendo relevantes para los ingresos del país.

"No vamos a salvar el mundo, pero sí nos vamos a quedar sin ingresos fiscales importantes para el desarrollo", afirmó el presidente de ANIF al cuestionar la política actual frente a estos sectores. López también sostuvo que las tensiones entre el Gobierno y la Junta del Banco de la República han sido evidentes y que este tipo de discusiones han estado en el centro del debate económico reciente.

Choque por las cuentas del país: Contraloría alerta sobre deuda y gasto, Minhacienda responde a las críticas para la inversión, el crecimiento y la generación de riqueza", señaló, al insistir en que la estabilidad institucional es clave para la percepción de los mercados. También, advirtió que escenarios de debilidad institucional pueden afectar la forma en que los mercados financieros evalúan al país, por lo que consideró positiva la resolución del Consejo de Estado en este caso





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