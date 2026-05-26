Consejo de Estado suspende norma que obligaba presencia del Minhacienda en juntas del Banco de la República

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el artículo que exigía la presencia del Ministro de Hacienda para sesionar en el Banco de la República, tras la amenaza del ministro de no asistir. La decisión busca garantizar la autonomía del emisor y evitar un bloqueo en la política monetaria.

El Consejo de Estado, en una decisión de gran trascendencia para la institucionalidad económica del país, suspendió de manera provisional y parcial el artículo 35 del Decreto 2520 de 1993, que establecía la obligatoria presencia del Ministro de Hacienda y Crédito Público en las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República para que esta pudiera sesionar, deliberar y tomar decisiones.

La suspensión se produce tras el fuerte choque entre el Gobierno nacional y el Banco de la República, desatado cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, amenazó con no asistir a las juntas del emisor, lo que generó un bloqueo potencial en la toma de decisiones de la política monetaria y cambiaria del país. El artículo suspendido señalaba que la Junta solamente podía sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de al menos cinco de sus siete miembros, uno de los cuales debía ser el Ministro de Hacienda, quien además presidía la reunión.

Esta disposición, vigente por más de tres décadas, fue demandada ante el alto tribunal por considerar que vulneraba la autonomía del Banco de la República y generaba un desequilibrio en la separación de poderes entre el Ejecutivo y el emisor. La decisión del Consejo de Estado tiene efectos inmediatos y permitirá que la Junta Directiva del Banco pueda sesionar sin la presencia del ministro, evitando así un posible paralización en la definición de las tasas de interés y otras medidas cruciales para la estabilidad económica.

El conflicto entre el Gobierno y el Banco de la República se intensificó en las últimas semanas, cuando el ministro Ávila manifestó su descontento con las decisiones de la Junta en materia de política monetaria y amenazó con dejar de asistir a las reuniones como señal de protesta. Esta postura generó una crisis institucional, pues sin la presencia del ministro no se podía alcanzar el quórum necesario para sesionar, según el artículo suspendido.

El Banco de la República, por su parte, argumentó que la exigencia de la presencia del ministro atentaba contra su autonomía, consagrada en la Constitución y en la ley, y que el quórum debía basarse únicamente en el número de codirectores independientes. La demanda presentada ante el Consejo de Estado buscaba precisamente eliminar ese requisito, y la suspensión provisional otorga la razón a los demandantes, al menos de manera temporal, mientras se emite un fallo definitivo.

La medida del Consejo de Estado es vista como un triunfo de la independencia del banco central, pero también ha generado reacciones encontradas en el ámbito político, con sectores que apoyan la decisión y otros que la critican por considerar que debilita el control del Ejecutivo sobre la política económica. El decreto suspendido data de 1993 y fue expedido durante el gobierno de César Gaviria, en el marco de la creación del nuevo Estatuto del Banco de la República.

En ese entonces, se estableció la figura del ministro de Hacienda como presidente de la Junta y miembro necesario para el quórum, como una forma de asegurar la coordinación entre la política fiscal y la monetaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta disposición ha sido cuestionada por diversos expertos, quienes señalaban que vulneraba la autonomía del banco central, un principio fundamental en los sistemas económicos modernos.

La suspensión provisional del artículo 35 no implica la eliminación definitiva de la norma, pero sí permite que la Junta Directiva continúe funcionando sin la presencia del ministro, mientras se resuelve el fondo del asunto. Se espera que la decisión final del Consejo de Estado siente un precedente importante sobre los límites del poder del Ejecutivo frente al Banco de la República y contribuya a fortalecer la independencia del emisor.

Mientras tanto, el ministro Ávila ha señalado que respeta la decisión judicial, aunque mantiene su postura crítica frente a las decisiones de la Junta. Este episodio pone de manifiesto la necesidad de revisar el marco normativo del banco central para evitar futuros conflictos de esta naturaleza, que ponen en riesgo la estabilidad económica y la confianza de los mercados. La suspensión provisional es, sin duda, un respiro para la institucionalidad, pero el debate de fondo apenas comienza





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