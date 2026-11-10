Consejo de Estado suspende prohibición de periodo de prueba en contratos de aprendizaje

El Consejo de Estado suspendió el Decreto 223 de 2026, permitiendo que empresas y aprendices del SENA acuerden periodos de prueba por escrito según la Ley 2101 de 2021.

El Consejo de Estado ha emitido una determinación significativa para el mercado laboral colombiano al ordenar la suspensión inmediata de una norma del Gobierno central que impedía a las empresas establecer periodos de prueba con los aprendices. Esta resolución legal reabre la posibilidad para que empleadores y aprendices vinculados mediante contratos de aprendizaje, incluyendo a los participantes del Servicio Nacional de Aprendizaje o SENA, puedan acordar formalmente un tiempo de evaluación inicial para su relación laboral.

Marco Legal y Suspensión Normativa

La resolución del Consejo de Estado se fundamenta en un análisis exhaustivo del Decreto 223 de 2026, el cual había sido utilizado por el Gobierno para prohibir categoricamente la inclusión de cláusulas de prueba en estos contratos. El tribunal supremo consideró que dicha disposición excedía las facultades reglamentarias del ejecutivo al restringir un mecanismo permitido por la ley, estableciendo que la suspensión de la norma es necesaria mientras se estudia el fondo de la demanda interpuesta. La decisión aclara que la prohibición absoluta entraba en conflicto con el marco jurídico superior vigente.

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El núcleo del argumento judicial se basa en que el artículo 1 del Decreto 223 de 2026 incorporó una disposición del Decreto 1072 de 2015 que excluyó de manera absoluta el periodo de prueba del contrato de aprendizaje. El tribunal determinó que esta acción no se limitó a desarrollar la ley para garantizar su cumplida ejecución, sino que restringió indebidamente el ámbito de aplicación del régimen sustantivo al cual el propio legislador sometió esta modalidad contractual, impidiendo así una estipulación que la ley vigente sí permite. Este análisis jurídico es clave para entender la viabilidad de los nuevos acuerdos laborales.

Consecuencias de la Reforma Laboral de 2025

La posibilidad de restablecer los periodos de prueba deriva directamente de los mandatos establecidos en la reforma laboral de 2025, la cual modificó sustancialmente la regulación de estos contratos. Dicha reforma estableció que los contratos de aprendizaje se rigen por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, el cual sí contempla expresamente la posibilidad de acordar un periodo de prueba por escrito y bajo condiciones específicas. Este cambio legal crea un puente entre la naturaleza formativa del aprendizaje y las herramientas de evaluación laboral tradicionales.

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Por consiguiente, la decisión del Consejo de Estado interpreta que la ley permite a las empresas y los aprendices establecer este tiempo de prueba de mutuo acuerdo. Esto significa que la relación laboral puede iniciar con una fase de evaluación recíproca, donde ambas partes verifican la compatibilidad antes de consolidar la vinculación. La autoridad judicial subrayó que la prohibición gubernamental ignoraba este derecho conferido por la legislación laboral sustantiva, generando una vacío legal que ahora se ha parcialmente llenado mediante la suspensión normativa.

Condiciones Obligatorias para los Aprendices

Aunque la vía está abierta, es crucial destacar que el periodo de prueba no es obligatorio para ninguna de las partes. Tanto las empresas como los aprendices tienen la discreción total de acordarlo o no, siempre y cuando exista un consenso mutuo. Para que esta estipulación tenga plena validez jurídica y proteja los derechos de ambos involucrados, es imperativo que el periodo de prueba quede reflejado por escrito en el contrato de aprendizaje respectivo. Cualquier acuerdo verbal carecería de la firmeza necesaria ante posibles contingencias.

Además, este tiempo de evaluación debe respetar estrictamente los límites temporales y materiales que establece la ley colombiana. No se trata de una cláusula abusiva que pueda imponerse unilateralmente por parte de la empresa, sino de un pacto que debe ajustarse a las regulaciones existentes sobre duración y naturaleza de la prueba. Los aprendices deben estar atentos a que estos términos queden claramente especificados en los documentos que firman, asegurando que no se violen los estándares de protección laboral para esta población en formación.

Impacto en el Mercado y Próximos Pasos Legales

Esta resolución tiene implicaciones inmediatas para la contratación masiva en sectores que dependen fuertemente de mano de obra aprendiz, como la manufactura, los servicios y la tecnología. Las empresas podrán ahora incluir estas cláusulas en sus ofertas y contratos, lo que podría aumentar la rigurosidad en la selección inicial de personal joven en formación. Sin embargo, esto también plantea la responsabilidad para las organizaciones de gestionar estas evaluaciones de manera ética y conforme a la normatividad, evitando prácticas que puedan ser consideradas como explotación laboral disfrazada de aprendizaje.

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No obstante, la decisión del Consejo de Estado no es definitiva ni cerrada, ya que el tribunal aún debe determinar si la norma del Gobierno que eliminó la posibilidad del periodo de prueba se ajustaba o no a la ley en un fallo de fondo futuro. Mientras tanto, la suspensión actúa como un mecanismo provisional que permite la aplicación de la normativa legal general. Este proceso judicial prolongado deja en suspenso la certeza total del estatus normativo, pero abre una ventana de oportunidad clara para empleadores y aprendices bajo las reglas del Código Sustantivo del Trabajo.