Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto que obligaba a presencia del ministro de Hacienda en Banco de la República

El Consejo de Estado suspendió de forma provisional y parcial el decreto que obligaba a que el ministro de Hacienda estuviera presente para que la junta del Banco de la República pudiera sesionar. La medida fue tomada por la Sección Primera del alto tribunal, que estudia una demanda que pide anular todo el decreto.

El Consejo de Estado suspendió de forma provisional y parcial el decreto que obligaba a que el ministro de Hacienda estuviera presente para que la junta del Banco de la República pudiera sesionar.

La medida fue tomada por la Sección Primera del alto tribunal, que estudia una demanda que pide anular todo el decreto. La demanda fue presentada tras el choque sin precedentes entre el Gobierno Petro y el Banco de la República, tras el abandono del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión de tasas del 31 de marzo de este año.

En dicha cita la junta directiva del Banrep decidió por mayoría (cuatro votos contra tres) subir las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas del 10,25 % al 11,25 %. El Consejo de Estado accedió a la petición argumentando que las funciones del Banco de la República, en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, no pueden estar sometidas a que la inasistencia del ministro de Hacienda y Crédito Público impida su ejercicio.

Asimismo, que el Banco debe ser un órgano del Estado de naturaleza única que requiere un ordenamiento y organización especiales, propio, diferente del común aplicable a las demás entidades públicas o privadas. La Sección Primera determinó que en la norma no se previó que para que la Junta Directiva del Banco de la República pueda sesionar, deliberar y decidir se requiera la asistencia obligatoria del ministro de Hacienda y Crédito Público.

Para el alto tribunal, si bien el ministro de Hacienda y Crédito Público debe presidir la Junta Directiva del Banco de la República, ello no implica que su asistencia se requiera obligatoriamente para que este órgano pueda sesionar, deliberar y decidir. La medida provisional se da en medio de la demanda que fue presentada tras el choque sin precedentes entre el Gobierno Petro y el Banco de la República.

El alto tribunal consideró que la paralización de las funciones del Banco Central terminaría amenazando, entre otras cosas, los derechos fundamentales constitucionales de las personas. La Sección Primera también determinó que las funciones del Banco de la República no pueden interrumpirse, toda vez que, al tener relación directa con el cumplimiento de los cometidos estatales, su paralización podría significar la vulneración de los derechos fundamentales





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