Consejo de Estado Suspende Traslado Anticipado de Fondos de Pensiones

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que aceleraba el traslado de fondos de pensiones de las AFP a Colpensiones, argumentando que excedía las facultades del Ejecutivo y modificaba reglas establecidas por el Congreso. La medida busca proteger los ahorros de los pensionados y la estabilidad del sistema financiero.

El Consejo de Estado de Colombia ha suspendido provisionalmente la implementación del decreto gubernamental que buscaba acelerar la transferencia de fondos de pensiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP ) a Colpensiones , el sistema público de pensiones.

Esta decisión se tomó tras considerar que el decreto excedía las facultades reglamentarias del Ejecutivo y alteraba reglas sustanciales previamente establecidas por el Congreso a través de la Ley 2381 de 2024. La ley permitía un traslado excepcional de afiliados al régimen público, pero especificaba que los fondos debían permanecer en las AFP hasta que se cumplieran los requisitos para la pensión.

El decreto, sin embargo, ordenaba un traslado inmediato del 50% en 20 días y el restante 50% en 10 días adicionales, plazos que el Consejo de Estado consideró excesivamente cortos y potencialmente perjudiciales. El Consejo de Estado argumenta que el decreto no complementaba la ley, sino que introducía una modificación sustancial a su contenido, específicamente en lo referente al momento del traslado de los recursos.

La corporación enfatizó que el presidente tiene la facultad de reglamentar las leyes para facilitar su aplicación, pero no de cambiar su esencia o reemplazar decisiones que corresponden al Congreso. La suspensión provisional busca evitar que se produzcan hechos consumados de difícil retorno, considerando que el gobierno planeaba completar la transferencia de aproximadamente 24,5 billones de pesos en tan solo 30 días.

Esta rapidez generó preocupación en Asofondos, la asociación que agrupa a las AFP, y otros sectores, quienes presentaron demandas argumentando que el decreto ponía en riesgo la estabilidad del mercado financiero. Las administradoras privadas temen que la liquidación forzosa de activos para cumplir con los plazos del decreto genere pérdidas significativas en los portafolios de inversión, afectando el ahorro de millones de colombianos. Argumentan que se verían obligadas a vender activos en condiciones desfavorables para obtener liquidez inmediata.

La decisión del Consejo de Estado responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y evitar que la transferencia de capitales se efectúe antes de que se resuelva el fondo de las demandas. Mientras el Consejo de Estado estudia el caso en detalle, los recursos pensionales de los afiliados que se acogieron a la ventana de traslado permanecerán bajo la administración de las AFP.

Esta medida busca proteger los derechos de los pensionados y la estabilidad del sistema financiero colombiano, asegurando que cualquier cambio en las reglas del juego se realice dentro del marco legal establecido por el Congreso





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