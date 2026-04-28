Consejo de Estado Suspende Traslado de Fondos de Pensiones a Colpensiones

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que ordenaba el traslado de más de 20 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, mientras se define su legalidad. La medida responde a objeciones del Banco de la República, la Contraloría y Asofondos, quienes argumentan que contraviene la reforma pensional.

El Consejo de Estado ha tomado una decisión trascendental al suspender provisionalmente el decreto gubernamental que ordenaba la transferencia de más de 20 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones .

Esta medida, que ha generado una considerable controversia, se encuentra ahora en pausa mientras el alto tribunal evalúa su legalidad en profundidad. La suspensión cautelar evita que las administradoras de fondos de pensiones se vean obligadas a liquidar apresuradamente los ahorros de sus afiliados, protegiendo así los intereses de millones de colombianos.

La decisión del Consejo de Estado responde a una serie de objeciones planteadas por diversas entidades, incluyendo el Banco de la República, la Contraloría General de la República y Asofondos, quienes argumentaron que el traslado masivo de recursos contraviene los principios fundamentales de la reforma pensional que el propio Gobierno está impulsando. Esta reforma establece claramente que los ahorros individuales deben permanecer en las cuentas de los afiliados hasta que cumplan con los requisitos necesarios para acceder a su pensión.

El núcleo del debate radica en la interpretación de la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de 2024. El Consejo de Estado ha interpretado el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381, que establece que los valores en las cuentas de ahorro individual deben seguir siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior.

Esta interpretación, según la corporación, define de manera precisa el momento en que el traslado de los recursos es legalmente procedente. De manera similar, el Decreto 1225 de 2024 reitera que los recursos deben permanecer bajo la administración de las AFP hasta que se consolide el derecho pensional del afiliado que haya realizado el traslado de régimen.

Esta reiteración refuerza la postura del Consejo de Estado de que los fondos no pueden ser movilizados antes de que se cumplan las condiciones para acceder a la pensión. Un aspecto crucial que influyó en la decisión del Consejo de Estado fue la proporción de afiliados que realmente se encuentran en condiciones de pensionarse.

De los aproximadamente 120.000 afiliados afectados por el traslado, solo alrededor de 20.000 cumplen actualmente con los requisitos de edad o situación para acceder a una pensión. Esta disparidad evidenció la potencial vulnerabilidad de la medida y su impacto en la estabilidad financiera de los afiliados que aún no están próximos a su jubilación. La suspensión provisional del decreto representa un punto de inflexión en el proceso de reforma pensional en Colombia.

El Consejo de Estado ahora tiene la responsabilidad de analizar exhaustivamente el marco legal y determinar si el decreto gubernamental se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Esta evaluación será fundamental para definir el futuro de la reforma pensional y el manejo de los ahorros de millones de afiliados en el país. El debate que se avecina promete ser intenso y complejo, involucrando a diversos actores y perspectivas.

La decisión final del Consejo de Estado tendrá implicaciones significativas para el sistema de pensiones colombiano, afectando tanto a los afiliados como a las administradoras de fondos de pensiones y al propio Gobierno. Se espera que en los próximos meses el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva que aclare las dudas existentes y establezca las reglas claras para el traslado de los recursos de los fondos privados a Colpensiones.

Esta decisión no solo impactará la estabilidad financiera de los afiliados, sino que también sentará un precedente importante para futuras reformas en el sistema de pensiones. La transparencia y la protección de los derechos de los afiliados serán elementos clave en este proceso decisivo





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