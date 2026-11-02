El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Misión de Verificación hasta 2027 y eliminó el seguimiento a la reforma rural, respaldando la postura del gobierno colombiano.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó recientemente la renovación del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Colombia hasta octubre de 2027, tras eliminar el seguimiento específico sobre la reforma rural integral. Esta decisión se formalizó en una sesión celebrada a finales de octubre, donde se discutieron los alcances y limitaciones del proceso de implementación del pacto firmado en La Habana. La resolución refleja un cambio significativo en el enfoque internacional hacia la paz colombiana, alineándose con las solicitudes del gobierno actual liderado por el presidente Abelardo De la Espriella.

Debate en el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación

La división generada por las declaraciones del embajador colombiano ante la ONU, Mauricio Gaona, sobre el Acuerdo de Paz de 2016 continúa siendo un tema de intensa discusión pública y diplomática. Recientemente, estas posturas obtuvieron un respaldo pleno por parte del oficialismo, mientras que los sectores opositores cuestionaron firmemente lo expresado por el abogado en el Consejo de Seguridad el pasado 30 de octubre. Gaona celebró la eliminación del mandato sobre la reforma rural integral de la Misión de Verificación, un paso que fue rápidamente blindado por el bloque político ligado al gobierno de De la Espriella, encabezado por Omar Bula.

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Con un respaldo unánime en la sala, el Consejo de Seguridad amplió las labores de la Misión hasta octubre de 2027, aunque con modificaciones sustanciales en sus objetivos. Por solicitud directa del gobierno colombiano, expuesta durante las sesiones, se determinó eliminar el seguimiento a la reforma rural integral, la cual comprende el punto 1 del Acuerdo suscrito en La Habana, Cuba. Aunque las posturas de los países miembros fueron mixtas, con naciones como China y Rusia que reprocharon esa medida específica, el apoyo general a la decisión fue total y sin reservas.

Postura del gobierno De la Espriella y declaraciones de Gaona

La delegación de Estados Unidos celebró en esa misma sesión la determinación con la que la administración De la Espriella asume los retos en el apartado de la reforma rural, validando el enfoque nacionalista y pragmático del gobierno. En ese contexto, el embajador Gaona afirmó que Colombia no es un país que goce de los beneficios plenos de un proceso de paz y advirtió que el Acuerdo de Paz no debe ser considerado un modelo para el resto del mundo. Estas declaraciones subrayan la narrativa oficial de que el proceso de paz no ha sido final, estable ni duradero, en contraste con las premisas establecidas originalmente con las Farc.

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Gaona también declaró explícitamente que no están en contra de la paz, sino en contra de la impunidad, suscribiendo así la apuesta del presidente De la Espriella sobre la imposibilidad de lograr paz sin seguridad robusta. Estas posiciones han sido seriamente cuestionadas dentro de sectores opositores, incluyendo congresistas y exministros de la administración de Gustavo Petro. No obstante, paralelamente, estas premisas han sido respaldadas por los sectores que acompañan activamente la administración De la Espriella, consolidando una línea política coherente.

Respaldos políticos y críticas a la JEP

Figuras como la senadora María Clara Posada del Centro Democrático aseguró que la verdad, que tanto escasea en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), da la cara al mundo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Posada ha sido una crítica fuerte de los procesos que adelanta este tribunal y una de las figuras que ha dado respaldo para ajustar los procedimientos judiciales, lo que ya provocó que la JEP perdiera la coordinación con la Misión de Verificación luego de la renovación de su mandato para 2026.

El senador Enrique Gómez de Salvación Nacional también respaldó a Gaona y la postura elevada ante la ONU. Gómez dio eco a la propuesta del presidente de ajustar la Constitución para recortar el funcionamiento de la JEP, inicialmente proyectada para concluir en 2033, pero que ahora se pide termine en 2028. A estas voces se han sumado sectores más radicales que advierten que el proceso de paz no ha tenido un pleno funcionamiento en materia de penas, a pesar de que el propio Consejo de Seguridad reconoció que más de 11.000 firmantes mantienen la vida civil.

Implicaciones para la implementación del Acuerdo de Paz

Este ajuste a la Misión de Verificación se presenta en el marco del décimo aniversario de su firma durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde su entrada en vigor en 2015, la Misión se encargó de monitorear el avance de la implementación del Acuerdo e incluso tuvo responsabilidades sobre el Capítulo étnico y las sentencias propias de la JEP. Sin embargo, con la eliminación de la reforma rural integral, la Misión ahora se centrará exclusivamente en los procesos de desmovilización y acogimiento a la vida civil, marcando un giro en su mandato original.