Consejo Gremial confirma diálogo con candidatos a la Presidencia, tras polémica por reunión con Iván Cepeda

El Consejo Gremial de la República ha confirmado su decisión de dialogar con los distintos candidatos a la Presidencia de la República, tras la polémica generada por la reunión del próximo 28 de mayo entre los gremios y el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

La decisión se da tras la polémica generada por la reunión del próximo 28 de mayo entre los gremios y el candidato Iván Cepeda, por lo que el Consejo anunció su intención de diálogo con los diferentes candidatos a la presidencia.

El Consejo Gremialratificó su decisión de dialogar con los distintos candidatos a la Presidencia de la República, señalando que esta responde a su misión institucional y al mandato colectivo de sus gremios afiliados. Es por esto que convocó a los cinco candidatos que lideran la intención de voto, según las encuestas, es decir, Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, con el objetivo de propiciar espacios privados de conversación; los gremios buscan conocer las propuestas de los candidatos, formular preguntas y plantear preocupaciones sobre los principales desafíos del país.

Además, señalaron que estos no implican adhesión, respaldo o preferencia por alguna de las candidaturas. Cabe destacar que este anuncio se conoce tras la polémica generada luego de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmara su intención de reunirse con los gremios y acordara un encuentro para el próximo jueves 28 de mayo.

Este anuncio se da en un contexto de creciente preocupación hacia las campañas electorales, ya que los gremios buscan un diálogo sin presiones que les permita evaluar de manera objetiva y transparente las propuestas de los candidatos en temas clave como la seguridad, democracia, desarrollo económico, empleo y energía. El Consejo reitera que estos encuentros son privados, institucionales y técnicos, y están orientados a abordar asuntos esenciales como seguridad, democracia, desarrollo económico, inversión, empleo, conectividad, energía, infraestructura, salud, educación, institucionalidad y respeto por la Constitución, entre otros.

Los gremios seguirán promoviendo estos espacios de conversación con independencia, pluralidad y sentido institucional, con el objetivo de contar con información precisa, imparcial, y transparente en los asuntos más trascendentales





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