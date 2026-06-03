Consejo Gremial Nacional anuncia que no dialogará con quienes cuestionen resultados electorales sin pruebas

El Consejo Gremial Nacional, a través de su presidenta Natalia Gutiérrez, declaró que no establecerá canales de conversación institucional con sectores que pongan en duda los escrutinios oficiales sin evidencia. La organización reafirma su defensa del Estado de Derecho, la Constitución y la legitimidad del sistema electoral colombiano, considerando estos principios como innegociables.

El Consejo Gremial Nacional, a través de su presidenta Natalia Gutiérrez , emitió una declaración oficial en la que establece una posición firme respecto a la coyuntura institucional y electoral de Colombia.

La organización gremial, que agrupa a los principales sectores productivos del país, anunció que no abrirá canales de diálogo institucional con aquellos sectores o actores políticos que cuestionen sin fundamento o pongan en duda los resultados certificados de los escrutinios oficiales. Esta decisión se sustenta en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, la Constitución y la legitimidad del sistema electoral, principios que la entidad considera no negociables.

La declaración busca proteger la credibilidad de las instituciones y la estabilidad democrática frente a lo que califica como ataques infundados que buscan socavar la confianza pública. En su intervención, Natalia Gutiérrez, como máxima representante del Consejo Gremial, reafirmó que la organización actúa conforme a sus principios estatutarios, los cuales están alineados con la defensa de la democracia, la seguridad jurídica, el bien común y el Estado Social de Derecho.

Subrayó que estos valores guían todas las acciones del sector productivo y que, por coherencia con ellos, se abstendrán de promover espacios de interlocución con quienes desconozcan los resultados electorales certificados. La dirigente alertó sobre los severos riesgos que implica erosionar la credibilidad del aparato estatal, destacando que la legitimidad de las autoridades electorales y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas son pilares fundamentales de la convivencia democrática.

Según Gutiérrez, cuestionar unas elecciones sin presentar pruebas no es una mera estrategia política, sino una afectación grave a la confianza institucional que la sociedad ha construido. La presidenta del Consejo Gremial hizo énfasis en el papel del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional y en la obligación constitucional de preservar la neutralidad institucional, garantizar los derechos de todos los colombianos y proteger el equilibrio de la competencia democrática.

Recordó que la Constitución Política establece mandatos supremos que deben orientar la gestión del Estado, incluyendo la protección de la voluntad ciudadana. Si bien la organización se declara siempre abierta al diálogo institucional como mecanismo para construir consensos, Gutiérrez estableció límites claros: ese diálogo requiere condiciones mínimas de respeto a la Constitución, a las autoridades electorales, a las reglas democráticas y a los resultados certificados.

Con esta declaración, el Consejo Gremial busca enviar un mensaje de unidad alrededor de las instituciones y de rechazo a narrativas que, en su opinión, ponen en peligro la estabilidad y el progreso del país, urging a todos los actores a actuar con responsabilidad y fundamento en el Estado de Derecho





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