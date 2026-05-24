Consejo Gremial Nacional convoca a cinco candidatos presidenciales para conversaciones institucionales

El Consejo Gremial Nacional, grupo que agrupa a gremios empresariales de Colombia, ha convocado a los cinco candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según las encuestas, como parte de una estrategia para promover encuentros de carácter plural e institucional enfocados en analizar los principales retos nacionales.

El pronunciamiento se conoció luego de que surgieran críticas contra la organización tras hacerse público que sus integrantes sostendrían un encuentro con el candidato Iván Cepeda, situación que podría generar interpretaciones equivocadas.

Ante ello, señaló que la decisión de dialogar con distintos aspirantes presidenciales hace parte de una tarea que responde al mandato colectivo de los gremios afiliados. crear escenarios de conversación bajo condiciones de equilibrio, transparencia y respeto institucional. Según explicó la entidad, la intención es conocer las propuestas de quienes buscan llegar a la Presidencia, plantear inquietudes y exponer preocupaciones relacionadas con los principales desafíos del país





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