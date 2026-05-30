Consejo Nacional Electoral establece criterios para votos de candidatos que renunciaron

El Consejo Nacional Electoral dio instrucciones sobre cómo tratar los votos marcados por candidatos presidenciales que renunciaron antes de las elecciones del próximo 31 de mayo. La decisión busca unificar criterios en el proceso de escrutinio y evitar interpretaciones distintas entre las autoridades electorales regionales.

El Consejo Nacional Electoral dio instrucciones sobre cómo tratar los votos marcados por candidatos presidenciales que renunciaron antes de las elecciones del próximo 31 de mayo.

El Consejo Nacional Electoral fijó las instrucciones que deberán seguir las comisiones escrutadoras sobre el tratamiento de los tarjetones marcados por candidatos presidenciales que hayan renunciado antes de la jornada electoral de este 31 de mayo. Tal es el caso de Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo, quienes declinaron cuando ya el tarjetón estaba diseñado y listo para impresión. Para el caso de Clara López, quien renunció días antes, su imagen no aparecerá, pero sí el recuadro en blanco.

Las asillas correspondientes a aspirantes retirados dejan de representar una opción válida en el tarjetón, incluso si su imagen o nombre permanecen impresos debido a que la renuncia ocurrió después de la producción de las tarjetas electorales. Los votos depositados a favor de esos candidatos deberán contabilizarse como votos no marcados y no podrán sumarse al voto en blanco, ni transferirse a otra candidatura, coalición o adhesión política.

Tampoco serán considerados votos nulos ni integrarán el cálculo de la votación válida, el umbral o cualquier mecanismo de distribución electoral. La decisión busca unificar criterios en el proceso de escrutinio y evitar interpretaciones distintas entre las autoridades electorales regionales sobre las candidaturas cuya inscripción fue revocada antes de las elecciones.

Según la circular, la renuncia produce un efecto jurídico similar: la desaparición de la candidatura como opción válida de participación democrática y cualquier voto a favor de un aspirante retirado no tiene eficacia jurídica y debe asimilarse materialmente a un voto no marcado. El Consejo Nacional Electoral busca garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, asegurando que todos los votos sean contabilizados de manera justa y objetiva.

La decisión también busca evitar confusiones y malentendidos entre los ciudadanos y las autoridades electorales, garantizando que todos estén informados sobre cómo se tratarán los votos de los candidatos que han renunciado. La unificación de criterios en el proceso de escrutinio es fundamental para garantizar la confiabilidad y la credibilidad del proceso electoral.

La decisión del Consejo Nacional Electoral es un paso importante hacia la consolidación de un sistema electoral justo y transparente, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar de manera efectiva y sin obstáculos. La transparencia y la integridad del proceso electoral son fundamentales para la democracia y la confianza en las instituciones electorales.

La decisión del Consejo Nacional Electoral busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información necesaria para participar de manera informada y activa en el proceso electoral. La unificación de criterios en el proceso de escrutinio es fundamental para garantizar la confiabilidad y la credibilidad del proceso electoral, y la decisión del Consejo Nacional Electoral es un paso importante hacia la consolidación de un sistema electoral justo y transparente





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