El Consejo Regional de Cámaras de Comercio del Caribe define estrategias para consolidar la región como hub energético nacional y fortalecer el relacionamiento comercial empresarial.

El Consejo Regional de Cámaras de Comercio del Caribe celebró una reunión estratégica en Santa Marta con el objetivo explícito de consolidar la articulación operativa entre las entidades camerales de la zona. Este encuentro tuvo como propósito principal fortalecer una visión compartida de desarrollo económico regional y avanzar simultáneamente en dos apuestas estructurales críticas. La primera de estas estrategias busca consolidar al Caribe colombiano como el hub energético definitivo del país. La segunda apuesta se centra en afianzar y optimizar el relacionamiento comercial entre los empresarios de los distintos departamentos que conforman esta región.

Los datos objetivos respaldan esta ambición de liderazgo sectorial. Según el informe titulado Generación Eléctrica en Colombia 2026, publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el área operativa Caribe posee una capacidad instalada de cerca de 5.920 megavatios. Esta cifra representa el 25,5 % del total nacional, un porcentaje significativo que demuestra la robustez actual del sector. Adicionalmente, la región registra 7.541 MW de capacidad en proyectos futuros de generación aprobados, cuya entrada en operación está pendiente de materializarse para potenciar aún más la oferta eléctrica.

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Visión estratégica para el desarrollo energético nacional

Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, subrayó la necesidad imperativa de actuar como una región unificada para convertir las ventajas naturales en beneficios tangibles para el sector productivo local. Cepeda Tarud argumentó que el Caribe cuenta con todas las condiciones estructurales para convertirse en el gran hub energético de Colombia, pero este objetivo requiere articular esfuerzos coordinados. Su visión incluye atraer inversiones masivas, aprovechar los recursos endógenos y lograr que este potencial se traduzca en energía confiable, tarifas competitivas, creación de nuevas empresas y mayor generación de empleo formal.

El representante de las cámaras de comercio enfatizó que las instituciones tienen un papel fundamental en la construcción de esta visión regional. Para lograrlo, es necesario establecer mecanismos que aseguren que el desarrollo energético no sea un fenómeno aislado, sino un motor que dinamice la economía local. La propuesta busca que la infraestructura existente y la futura sirvan de base para un crecimiento industrial sostenible, garantizando que las empresas productivas tengan acceso a insumos energéticos de calidad a precios competitivos.

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Posiciones regionales y necesidades específicas de los departamentos

Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, destacó el valor crucial de la integración regional para fortalecer la participación empresarial en los proyectos estratégicos de gran escala. Desde Santa Marta y el Magdalena, se busca contribuir activamente a esta apuesta del Caribe mediante el desarrollo de nuevas capacidades empresariales y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos existentes. Jaramillo Ríos señaló que trabajar como región permitirá conectar mercados diversos, atraer inversión extranjera y local, y generar mayores oportunidades de desarrollo inclusivo para la población.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Jennifer Yepes Brun, pointed out that la realidad insular presenta desafíos únicos que deben ser considerados en la agenda energética nacional. Para el Archipiélago, la seguridad del suministro y el costo de la energía son factores decisivos para la competitividad industrial y la calidad de vida de la población. Brun exigió que la agenda energética del Caribe incorpore esta realidad geográfica y promueva soluciones adaptadas a cada territorio, evitando un enfoque uniforme que no considere las particularidades de las islas.

Por su parte, Álvaro Romero Guerrero, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, resaltó que esta región ofrece oportunidades vastas en diferentes fuentes de generación renovable y convencional. Sin embargo, Romero Guerrero advirtió que el desarrollo debe medirse también en términos de la participación activa de las empresas y comunidades locales. La estrategia debe enfocarse en fortalecer a los proveedores locales, formar talento humano especializado y atraer inversión que genere valor real en el territorio, asegurando que los beneficios económicos se queden en la región.

Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, planteó que una agenda energética regional efectiva debe conectar las capacidades de generación con la industria manufacturera, los puertos de exportación y los proveedores de servicios. Piña Gómez argumentó que trabajar unidos permitirá mejorar la competitividad global de las empresas de Cartagena y Bolívar, abriendo nuevas oportunidades de negocio en mercados internacionales. La integración de la logística portuaria con la oferta energética es clave para posicionarse como una plataforma logística y energética de clase mundial.

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José Luis Urón Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, manifestó que desde el Cesar existe la oportunidad de conectar las capacidades productivas agrícolas e industriales con los proyectos energéticos del Caribe. Urón Márquez insistió en que la integración entre cámaras debe convertirse en más encadenamientos empresariales, acceso a nuevos mercados, flujo de inversión y creación de empleo formal. Esta visión transversal busca romper barreras administrativas y fomentar la colaboración interdepartamental.

Impacto en el relacionamiento comercial y próximos pasos

Otro de los ejes centrales de la reunión fue el fortalecimiento sostenido de las relaciones comerciales entre empresarios de los departamentos del Caribe. Las cámaras de comercio coincidieron en que es vital promover conexiones de negocios sólidas, establecer alianzas estratégicas multilaterales y desarrollar redes de proveedores confiables. El objetivo es aprovechar las fortalezas complementarias de cada territorio, permitiendo que las empresas de un departamento sirvan como proveedores clave para las industrias de otro.

Se resaltó la importancia del desarrollo de proveedores locales para reducir la dependencia de insumos externos y aumentar la resiliencia económica de la región. Los encadenamientos productivos identificados como prioritarios incluyen la manufactura de componentes para infraestructura energética, servicios logísticos portuarios, tecnología aplicada a la eficiencia eléctrica y turismo vinculado a la industria. Estas sinergias deben ser facilitadas mediante programas de capacitación y mesas de trabajo permanentes entre los diferentes gremios.

Con esta visión integral, el Consejo Regional de Cámaras de Comercio del Caribe reafirmó su propósito institucional de impulsar una región más integrada, competitiva y atractiva para la inversión a largo plazo. En esta nueva etapa, el desarrollo energético y la cooperación empresarial se convertirán en los motores principales de crecimiento y oportunidades económicas. Se espera que los resultados de esta articulación se reflejen en proyectos concretos en los próximos ciclos de inversión, beneficiando a millones de ciudadanos y fortaleciendo la economía nacional.