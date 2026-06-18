Consenso en la Costa Caribe: Exigen una fórmula tarifaria diferencial para enfrentar la crisis energética

Análisis de laprofunda desigualdad tarifaria que sufre la Costa Caribe de Colombia, donde el clima cálido dispara el consumo eléctrico y el sistema de subsidios actual deja sin cobertura una parte esencial del gasto familiar. Se detallan las cifras comparativas con el interior del país, el impacto socioeconómico y las soluciones propuestas por expertos, que incluyen una nueva fórmula diferencial y un fondo de estabilización, y se subraya la responsabilidad del próximo gobierno.

En el contexto de una elección nacional profundamente dividida, pocos asuntos logran un consenso tan amplio entre líderes políticos, expertos y ciudadanos de todos los sectores como la crítica situación tarifaria y energética que afecta a la Costa Caribe de Colombia.

El sistema actual de subsidios y tarifas no considera el clima cálido y húmedo de la región, donde el uso constante de ventiladores y aires acondicionados eleva el consumo eléctrico de los hogares muy por encima del promedio nacional. Mientras que en el interior del país un hogar de estrato 1 consume en promedio 100 kilovatios al mes y recibe un subsidio que cubre hasta 130 kilovatios, en la Costa Caribe ese mismo hogar necesita en promedio 250 kilovatios mensuales, pero el subsidio solo llega a 173 kilovatios.

Esto significa que una gran parte del consumo básico, indispensable para una vida digna en el Caribe, se factura a precio completo, a diferencia de otras zonas donde casi todo el consumo promedio está subsidiado. La desigualdad es evidente: en el interior se subsidia cerca del 100% del consumo promedio, en la Costa Caribe solo entre el 60% y 70%.

Esta disparidad forzada obliga a las familias a elegir entre pagar la luz o satisfacer otras necesidades básicas, y encarece la operación de comercios e industrias, reduciendo la competitividad de la región frente a la zona andina, donde la energía es más barata. Para abordar este problema, se propone una fórmula tarifaria diferencial que reconozca las condiciones climáticas únicas del Caribe y eleve el umbral de subsidio de 173 a 250 kilovatios mensuales, de modo que el consumo esencial no se grave como si fuera un lujo.

Complementariamente, se sugiere crear un Fondo Nacional de Estabilización Tarifaria para amortiguar las fluctuaciones extremas en los precios de la energía. La aplicación de estas medidas dependerá del próximo presidente de Colombia, y dado el peso electoral de la Región Caribe, ambos candidatos tendrán la responsabilidad histórica de implementar soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

La demanda por equidad tarifaria trasciende colores políticos y se ha convertido en un clamor unificador que exige justicia energética para una de las zonas más vulnerables del país





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