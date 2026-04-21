Consternación en la Universidad Sergio Arboleda por fallecimiento de estudiante en Bogotá

La comunidad de la Universidad Sergio Arboleda vive momentos de luto tras la muerte de una estudiante de primer semestre de Derecho que cayó de un edificio en la sede norte de Bogotá.

La comunidad académica de la Universidad Sergio Arboleda , ubicada en la ciudad de Bogotá , se encuentra sumida en un profundo dolor tras registrarse una tragedia en sus instalaciones durante la tarde del pasado lunes 20 de abril. Según los reportes preliminares, una estudiante de primer semestre del programa de Derecho perdió la vida tras caer desde el sexto piso de uno de los edificios del complejo universitario. El suceso tuvo lugar poco antes de las 4:00 p. m.

, momento en el cual un estruendo interrumpió las actividades habituales, generando una atmósfera de desconcierto, pánico y profundo pesar entre los estudiantes, docentes y el personal administrativo que se encontraban en el campus en ese preciso instante. Ante la gravedad de los hechos, el personal de seguridad de la institución activó de inmediato los protocolos de emergencia, dando aviso a las autoridades competentes y a los organismos de socorro, quienes hicieron presencia en el lugar para atender la situación. Con el objetivo de facilitar el trabajo de las unidades de criminalística y de la Policía Metropolitana de Bogotá, las directivas de la Universidad Sergio Arboleda tomaron la decisión de evacuar la totalidad del campus. Esta medida fue comunicada rápidamente a toda la comunidad, suspendiéndose todas las actividades académicas y administrativas programadas para el resto de la jornada, con el fin de mantener el orden y permitir que los expertos realizaran las diligencias de ley correspondientes tras el lamentable deceso. El impacto de esta noticia trascendió rápidamente los muros de la universidad, motivando pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades educativas. Juliana Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, expresó su más sentida solidaridad a través de las plataformas digitales, enviando un mensaje de aliento y condolencias a los familiares y seres queridos de la joven fallecida en este trágico incidente. Por su parte, la Universidad Sergio Arboleda emitió un comunicado formal lamentando profundamente el suceso y ratificando su compromiso de acompañamiento emocional para todos aquellos que resultaron afectados por esta pérdida. En señal de duelo y respeto, el centro educativo confirmó la cancelación total de las clases para el día martes 21 de abril, declarando oficialmente una jornada de luto institucional. Asimismo, se informó la activación de canales de apoyo psicológico para brindar soporte a la comunidad estudiantil y docente que atraviesa este difícil proceso de duelo tras la partida prematura de una integrante de su familia universitaria





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