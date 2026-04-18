Consternación en Támesis: Asesinan a campesino y roban volquetas en zona rural

Un violento hecho en Támesis, Antioquia, deja un campesino muerto y el robo de dos volquetas y una motocicleta. Las autoridades buscan a los responsables, ofreciendo una recompensa de 150 millones de pesos.

La subregión del Suroeste de Antioquia se encuentra sumida en la conmoción y la zozobra tras un lamentable suceso violento que tuvo lugar recientemente en el área rural del municipio de Támesis . Las autoridades no solo se encuentran inmersas en la ardua tarea de esclarecer el asesinato de un hombre, sino que también están dedicando esfuerzos significativos a la recuperación de dos volquetas y una motocicleta que fueron sustraídas durante el mismo incidente.

Según el reporte oficial emitido por las fuerzas del orden, los hechos se desarrollaron en una finca ubicada en la vereda La Oculta. Este predio, que funciona como estacionamiento y campamento para una empresa contratista de la Gobernación de Antioquia, está actualmente involucrado en la pavimentación de seis kilómetros de una vía terciaria en la zona. El grupo de individuos, actuando con audacia y violencia, se dirigió hacia el sector conocido como el Camino de la Virgen. Allí, no solo lograron apoderarse de dos volquetas, sino que también arrebataron la vida de Yamid Augusto Soto, un agricultor de 47 años de edad que dedicaba sus esfuerzos a las labores de ordeño en la referida finca. Juan Pablo Pérez, alcalde de Támesis, en declaraciones a la prensa, señaló que la hipótesis inicial que manejan las autoridades sugiere la participación de delincuentes comunes en este acto criminal. El mandatario expresó la profunda consternación que embarga al municipio, afirmando: Estamos todos consternados, oprimidos, pues, en el municipio, porque cuando un municipio es tan tranquilo y tan seguro como tal, pues, este tipo de situaciones no dejan de de de preocupar a toda la comunidad. Ante la gravedad de los acontecimientos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha tomado cartas en el asunto, anunciando la pronta oferta de una recompensa de 150 millones de pesos. Esta medida tiene como objetivo incentivar la colaboración ciudadana para la identificación y posterior captura de los responsables de estos atroces crímenes. La huella de los perpetradores, según las informaciones proporcionadas por el alcalde Pérez, fue seguida hasta cierto punto mediante el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad. Paralelamente, se ha implementado un plan candado con el propósito de impedir que los vehículos robados abandonen la subregión, buscando así acorralar a los implicados y facilitar su aprehensión. El alcalde Pérez detalló los esfuerzos en curso: Estamos con especialidades, sobre todo investigación que enviaron de refuerzo desde el comando central de Antioquia, haciendo labores de inteligencia y investigación en toda la zona, revisando cámaras y buscando dar con el recorrido que están o realizaron las volquetas que fueron hurtadas, y así poderse empezar a esclarecer este crimen. Las autoridades competentes continúan avanzando de manera diligente en las pesquisas para determinar las motivaciones subyacentes que impulsaron este acto delictivo. Hasta el momento, no se había registrado ninguna amenaza o reporte de extorsión dirigido a las personas que ejecutan la obra civil en esta apartada zona rural del municipio, lo que añade un elemento de misterio a la investigación. La comunidad espera un pronto esclarecimiento y la captura de los responsables para restaurar la tranquilidad en la región





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